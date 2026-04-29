Novi detalji jezivog ubistva na Novom Beogradu: Usmrtio starca sa čekićem, pa krvav upao u kinesku prodavnicu i opljačkao je (Video)
PRIPADNICI UKP-a i Odeljenja za suzbijanje krvnih delata identifikovali su i uhapsili L. Č. (22) svega nekoliko sati nakon svirepog ubistva u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu!
Stravičan zločin koji se dogodio se juče oko 12 časova u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu dobio je svoj epilog brzom akcijom policije.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su L. Č. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo dede M. K. (89).
Kako saznaje Telegraf, jezivom zločinu prethodila je "sačekuša". Mladić je čekao dedu da uđe u garažu u pomenutoj ulici, a potom je sa police dohvatio alatni čekić. Njime je nesrećnom starcu zadao više udaraca u predelu glave i tela, nanoseći mu smrtonosne povrede na licu mesta.
Bekstvo "suzukijem" i drama kod Kineza
Nakon što je usmrtio dedu, osumnjičeni je iz garaže odvezao dedin automobil marke "suzuki". Međutim, svestan da mu je garderoba potpuno natopljena krvlju, on je svratio u obližnju kinesku prodavnicu.
L. Č. je u radnji skinuo krvave stvari i obukao novu garderobu.
Radnik prodavnice, kineski državljanin, pokušao je da ga zaustavi jer nije platio račun, ali ga je osumnjičeni udario i pobegao.
Hitno saopštenje MUP-a
Povodom ovog svirepog ubistva oglasio se i MUP, potvrđujući da su u akciji učestvovali najiskusniji inspektori:
"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, u brzoj i efikasnoj akciji, identifikovali su i uhapsili L. Č. (22). On se sumnjiči da je naneo više udaraca čvrstim predmetom u predelu glave osamdesetdevetogodišnjem muškarcu, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta", navodi se u saopštenju.
Pogedajte kako je izgledala akcija hapšenja:
Policija pronašla krvave dokaze
Operativci su ubrzo nakon zločina pronašli i odeću sa tragovima krvi koju je osumnjičeni nakon presvlačenja odbacio. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Istraga je u toku, a motiv ove porodične tragedije koja je šokirala Novi Beograd biće utvrđen daljim radom nadležnih službi.
