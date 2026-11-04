ZA KRIJUMČARENJE LJUDI DVE GODINE ZATVORA: U tovarnom delu kombija prevozio 19 stranih državljana
VIŠI sud u Leskovcu doneo je presudu kojom je optuženi Vasilije K. iz Bačke Palanke osuđen na dve godine zatvora. Njega je sud oglasio krivim zbog krivičnog dela nedozvoljeni prelaz državne granice i krujmčarenje ljudi.
Presuda je doneta zbog opravdane sumnje da je optuženi, 8. jula ove godine, u ataru crnotravskog sela Sastav reka, upravljajući teretnim vozilom „Citroen Jumper“, u nameri da sebi pribavi korist, omogućio nedozvoljen tranzit kroz Srbiju i krijumčario 19 stranih državljana odnosno državljana Avganistana.
Oni su kao iregularni imigranti krenuli iz zemalja porekla, Irana, Turske i Bugarske, radi daljeg odlaska u neku od zemalja zapadne Evrope. Optuženi ih je nakon ulaska iz Bugarske u Srbiju, bez ličnih dokumenata i važećih putnih isprava, smestio u tovarni deo vozila, i započeo njihov transport kroz Srbiju, krećući se državnim putem drugog reda, kao delu puta ka njihovom krajnjem odredištu.
Međutim, vozilo su, na mestu zvanom Lisje, zaustavili pripadnici Policijske uprave u Leskovcu i u njemu zatekli osobe čiji tranzit nije dozvoljen. Na ovu presudu osuđeni muškarac ima pravo žalbe Apelacionom sudu u Nišu.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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