PRESUDA DO NOVE GODINE? Pri kraju sudski postupak protiv grupe Belivuka i Miljkovića

SUĐENjE optuženima za pripadnost kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji se terete za sedam ubistava u Beogradu, trgovinu drogom i oružjem, otmice i jedno silovanje, privedeno je kraju.

Foto: N. Skenderija

Izvođenje dokaza Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK) i odbrane gotovo je završeno. Prvostepena presuda očekuje se vrlo brzo, možda već do kraja godine.

Ovo je na današnjem nastavku glavnog pretresa u Specijalnom sudu u Beogradu nagovestio i postupajući tužilac Saša Ivanić, koji sa saradnicima zastupa optužnicu JTOK, suprotstavljajući se predlogu da optuženi Vladimir Grek bude pušten da se brani sa slobode:

Foto: Libertas pres

- Imamo u vidu fazu krivičnog postupka, na samom smo okončanju dokaznog postupka.

Sudsko veće je, međutim, donelo odluku da pritvor Greku zameni nanogvicom, odnosno kućnim pritvorom. U optužnici je navedeno da je on jedan od učesnika u otmici i ubistvu Nikole Mitića, 10. avgusta 2020. godine.

Prethodno su u sudnici puštene poruke okrivljenog saradnika Srđana Lalića, u noći uoči hapšenja grupe, u kojima on zahteva uništavanje naloga na aplikaciji "Skaj":

- Izgleda da su digli Kratosa, Sopa, Aresa i verovatno Kantonu. I Tajsona. Da znaš, biće dosta prženja, budi u pripravnosti. Kratos ka meni krenuo i od tada nema traga, a krenuo sa Lazarevićem advokatom.

Na pitanje tužioca da li su mu poznate prikazane poruke, okrivljeni Lalić je rekao da je reč o komunikaciji njega i Ilije Kovačevića uoči hapšenja:

Foto: "Skaj" Belivuk i Lalić

- Prženje je kada se izda komanda da se udaljeno obriše "Skaj" i da se telefon vrati na fabrička podešavanja, kako u slučaju hapšenja policija ne bi mogla da pristupi toj aplikaciji.

Za reč se javio drugooptuženi Marko Miljković, koji je izneo primedbe na Lalićev iskaz, optužujući ga za razna krivična dela. Okrivljeni saradnik mu nije ostao dužan:

- Radio sam razne poslove u životu, uopšte se toga ne stidim. Ono zbog čega se stidim jeste ono zbog čega ti i ja stojimo ovde i ono što smo ti i ja radili.

Nastavak suđenja kriminalnoj grupi zakazan je za 18. i 20. novembar.