ZDRAVKOVIĆ PRIZNAO UBISTVO FILIPA IVANOVIĆA: Održano pripremno ročište za likvidaciju u Beogradu na vodi

ĐORĐE Zdravković priznao je danas ubistvo Filipa Ivanovića na pripremnom ročištu u Višem sudu u Beogradu. On je, kako saznajemo, izjašnjavajući se kratko o krivičnom delu, rekao da je kriv i da je to učinio.

Interpol

Na sledećem pretresu početkom decembra trebalo bi da iznese odbranu i da kaže okolnosti zbog čega je to uradio. Zdravković je i ranije u tužilaštvu priznao ubistvo, ali nije želeo da odgovara na pitanja.

Drugi okrivljeni da mu je pomagao u tome Marko Popov negirao je krivicu. On se do sada u istrazi branio ćutanjem.

Na pripremnom ročištu, koje je zatvoreno za javnost, predloženi su dokazi, koji će se izvoditi tokom suđenja i svedoci, koji će biti saslušani.

Ivanović je ubijen 16. oktobra 2025. godine na ulici u naselju Beograd na vodi. Ubica je pucao i pobegao, ali ga je policija stigla i uhapsila. Kod njega su pronašli dva pištolja izbrisanih serijskih brojeva sa jednim metkom u ležištu.

Kako se sumnja Marko Popov je iznajmio stan u Višegradskoj ulici u Beogradu, gde je te večeri došao Đorđe Zdravković. U stanu je sačekao da mu donesu dva kofera, pozvao je taksi i oko 23 časa se uputio u Beograd na vodi. Tamo se sastao sa Filipom Ivanovićem i predao mu kofere. U trenutku kada se Ivanović okrenuo da ide, Zdravković je izvadio pištolj i pucao u njega sa leđa. Ispalio je više metaka. Nakon toga je trčeći pobegao Hercegovačkom ulicom, gde su ga na oko 200 metara od mesta ubistva uhapsili policajci.

Filip Ivanović je prema podacima crnogorske bezbedonosne službe navodno bio pripadnik "škaljarskog klana". U Beogradu mu se sudilo zbog optužbi da je trebao da kod Loznice preko granice u BiH prebaci Lazara Tejića osumnjičenog za ubistvo Bojana Mirkovića u naselju Belvil. Nakon četiri godine u pritvoru, pušten je u kućni pritvor odakle je pobegao. Likvidiran je deset meseci kasnije. Inače, tri nedelje ranije na Cetinju je ubijen je njegov rođeni brat Andrija.