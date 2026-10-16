Suđenja

TRAŽILI IZUZEĆE SUDIJE I PREDSEDNICE SUDA: Nije održano pripremno ročište za suđenje za ubistvo na salašu kod Vrbasa

Ljiljana Preradović

16. 10. 2026. u 20:34

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PRIPREMNO ročište na suđenju Zoranu K. (38), iz okoline Sombora, i Miletu D. (43), iz Odžaka, osumnjičenima za teško ubistvo u saizvršilaštvu Aleksandra Stankovića (55), iz Odžaka, nije održano u Višem sudu u Somboru, jer su protiv postupajućeg sudije i predsednice somborskog Višeg suda podneti zahtevi za njihovo izuzeće u ovom slučaju.

ТРАЖИЛИ ИЗУЗЕЋЕ СУДИЈЕ И ПРЕДСЕДНИЦЕ СУДА: Није одржано припремно рочиште за суђење за убиство на салашу код Врбаса

Foto: Freepik/ fabrikasimf

Spisi predmeta, kako je za naš list predočila Manela Operta Podunavac, portparol Višeg suda u Somboru, biće dostavljeni nadležnom sudu radi odlučivanja povodom podnetog zahteva.

Stanković je sa povredama glave, vezan za metalni stub, nađen 28. decembra 2025, kada je oko podne, vlasnik salaša u ataru Vrbasa, došao da obiđe imanje, i odmah je pozvao policiju. Inspektori su na licu mesta zatekli jeziv prizor, muškarac je imao teške povrede glave i čvrsto je bio vezan za metalni stub. Pretpostavlja se da je tako proveo čitavu noć, a obdukcija je pokazala  da je preminuo usled smrzavanja.

Dvojica osumnjičenih su se posle hapšenja branili  ćutanjem, a policija je saopštila da su kod njih nađeni nakit, sat i automobil žrtve. Sumnja se da su njih dvojica angažovali Stankovića, koji se, inače, bavio taksiranjem, da ih uz naknadu preveze svojim kolima. Kada su krenuli, jedan od osumnjičenih je, navodno, od njega tražio novac, optužujući ga za neizmirena dugovanja.

Dok su se vozili, navodno su mu pretili, a zatim su ga tukli i mučili i na kraju vezali za metalni stub i ostavili. 

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