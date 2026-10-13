Suđenja

OGLASILO SE TUŽILAŠTVO: Pokreće se postupak zbog zlostavljanja maloletnika u Domu učenika

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

13. 10. 2026. u 11:40

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Iz Višeg javnog tužilaštva u Vranju saopšteno je da je nakon prijema izveštaja Policijske uprave u Vranju i prikupljenih dokaza, 6. oktobra ove godine Višem sudu ovog gradu, sudiji za maloletnike, podnet zahtev za pokretanje pripremnog postupka protiv dva maloletnika.

ОГЛАСИЛО СЕ ТУЖИЛАШТВО: Покреће се поступак због злостављања малолетника у Дому ученика

Foto: J.S.

Reč je o korisnicima  Doma za koje se sumnja da su u saizvršilaštvu učinila krivično delo Zlostavljanje i mučenje i protiv jednog maloletnog lica zbog istog dela, ali učinjenog u pomaganju.

Obzirom da je u predmetnom krivičnopravnom događaju učestvovao i punoletni M. C, to će se u odnosu na to lice, postupak voditi pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Vranju.

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