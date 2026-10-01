I DEVOJKA NA SUDU ZBOG UBISTVA U GAVRILA PRINCIPA: Osumnjičena da je javljala informacije o kretanju meta
SUĐENjE Nikoli Babiću (21) okrivljenom za teško ubistvo Ivana Aleksića (24) i pokušaj ubistva njegovog prijatelja Luke Mitića 6. juna 2025. godine u Ulici Gavrila Principa u Beogradu odloženo je danas u Višem sudu u Beogradu, jer je sa ovim postupkom spojen onaj, koji se vodi protiv Izabele Stanković (20) optužene za pomaganje u ovom zločinu.
Njeni branioci treba da se upoznaju sa spisima predmeta.
Iako se suđenje Babiću primaklo kraju i ostalo je bilo još da se pogledaju snimci nadzornih kamera, sada će zbog ovog pridruživanja na sledećem pretresu u novembru postupak morati da krene iz početka i da ukoliko bude želela okrivljena devojka iznese odbranu, a onda da se na narednim suđenjima izvedu dokazi vezani za optužbe protiv nje.
Prema optužmnici ona se tereti da je za 7.000 evra iz koristoljublja u dva navrata u toku dana nepoznatim osobama javljala informacije o kretanju i lokaciji Luke Mitića i u kakvu garederobu je obučen, kao i o lokaciji kasnije ubijenog Aleksića. Te osobe su te informacije prosleđivale Babiću i maloletniku B. R, koji je tada sa njim angažovan da puca u Mitića i Aleksića i kojem se sudi u Odeljenju za maloletnike.
Izabela Stanković je optužena i za držanje manje količine kanabisa za sopstvenu upotrebu i u sud je danas dovedena iz pritvora, kao i Babić.
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