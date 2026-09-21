NE PREPOZNAJU NAPADAČA, NISU VIDELI NOŽ: Na suđenju Bukljašu svedočili ranjeni navijači "Spartaka" iz Moskve, jedan ostao bez bubrega

DVOJICA Rusa navijača "Spartaka" iz Moskve, koji su izbodeni nožem u Beogradu nakon prijateljske utakmice njihovog fudbalskog kluba sa Crvenom zvezdom 25. marta 2017. godine Pavel Bodrov i Maksim Butrin i njihov prijatelj Sergej Baruljin svedočili su iz Moskve videolinkom na suđenju Ivu Bukljašu, optuženom za pokušaj njihovog ubistva u Višem sudu u Beogradu. Incident se dogodio uveče u ulici Kralja Milana kod Beograđanke.

S. J. M.

Nijedan od trojice svedoka gledajući ga preko kamere nije mogao da prepozna da li je Bukljaš momak sa kojim su se sukobili, jer je prošlo 9 godina od tada. Takođe nijedan nije video da je napadač imao nož.

Bodrov je kazao da je tada uboden u bubreg, koji mu je mesec dana kasnije u Moskvi odstranjen, jer su mu ga u bolnici u Srbiji ušili, ali se posle rana otvorila i morao je da bude uklonjen. Butrin je ispričao da je tada uboden u predelu srca i jetre.

Sva trojica su kazala da su se šetali po noći gradom i da su otišli malo ispred grupe od šest prijatelja, kada su čuli viku iza sebe i videli da neka dvojica srpskih momaka psuju i vređaju njihove prijatelje. Vratili su se, kako kažu, da vide šta se dešava i smire situaciju.

- Pitao sam momka zašto psuje moje prijatelje i pokušao da ga smirim, ali mi se on približio, uneo u lice i počeo da me gura i tada je preraslo u tuču - kazao je Butrin. - Udario sam ga rukom u lice ne znam tačno gde i on mene. Ne znam ko je koga prvi udario. Pali smo na zemlju, ali ga je Bodrov onda odvukao malo od mene. Ustao sam, malo sam izgubio ravnotežu i nisam video šta je bilo sa Bodrovom. Onda me je ponovo napao i pali smo na zemlju. Bio je iznad mene i onda je naglo odskočio u stranu. Tada sam osetio ubod u bok. Seo sam na asfalt i video krv i da imam ranu na boku. Sve se dešavalo vrlo brzo i bilo je haotično. Povredu na grudima sam video tek kada sam bio u Hitnoj.

On kaže da nije video da je Bodrov povređen, već je tada čuo njihovu prijateljicu Aljonu da viče, da je Paša (Pavel) ubijen. Onda je došla Hitna pomoć i odvezla ih.

Pavel Bodrov je ispričao da je pokušao da pomogne Butrinu kada je napadnut, uhvatio je napadača za odeću da ga odvuče i onda su zajedno pali na zemlju.

- Kada sam ga odvlačio sigurno smo se udarali u tom komešanju. Bio je licem okrenut prema meni, ali ne bih ga sada prepoznao. Nisam mu video nož u rukama, nisam ni osetio ubod. Tek kada sam ustao video sam krv i podigao odeću i video da sam ranjen. Nisam video čime me je povredio. Nakon uboda sam se osećao loše i slabo i ne znam šta se tada dešavalo, nisam više pratio situaciju - ispričao je Bodrov.

VUKAO GA ZA DžEMPER "SPARTAKA"

Svedok Sergej Baruljin je kazao da nije učestvovao u tuči, ali je bio tu na metar. Ispričao je da je Srbin na početku uhvatio Butrina za džemper sa simbolima "Spartaka" i da su pali, da se tokom sukoba nisu razdvajali i da je Srbin onda pobegao. Naveo je da je sve trajalo nekoliko sekundi. Posle je Bodrovu privijao šal na ranu, ali nije video kada je i kako povređen. Kazao je da je napadač na Butrina bio približno njegove visine oko 189 centimetara.