NE PREPOZNAJU NAPADAČA, NISU VIDELI NOŽ: Na suđenju Bukljašu svedočili ranjeni navijači "Spartaka" iz Moskve, jedan ostao bez bubrega
DVOJICA Rusa navijača "Spartaka" iz Moskve, koji su izbodeni nožem u Beogradu nakon prijateljske utakmice njihovog fudbalskog kluba sa Crvenom zvezdom 25. marta 2017. godine Pavel Bodrov i Maksim Butrin i njihov prijatelj Sergej Baruljin svedočili su iz Moskve videolinkom na suđenju Ivu Bukljašu, optuženom za pokušaj njihovog ubistva u Višem sudu u Beogradu. Incident se dogodio uveče u ulici Kralja Milana kod Beograđanke.
Nijedan od trojice svedoka gledajući ga preko kamere nije mogao da prepozna da li je Bukljaš momak sa kojim su se sukobili, jer je prošlo 9 godina od tada. Takođe nijedan nije video da je napadač imao nož.
Bodrov je kazao da je tada uboden u bubreg, koji mu je mesec dana kasnije u Moskvi odstranjen, jer su mu ga u bolnici u Srbiji ušili, ali se posle rana otvorila i morao je da bude uklonjen. Butrin je ispričao da je tada uboden u predelu srca i jetre.
Sva trojica su kazala da su se šetali po noći gradom i da su otišli malo ispred grupe od šest prijatelja, kada su čuli viku iza sebe i videli da neka dvojica srpskih momaka psuju i vređaju njihove prijatelje. Vratili su se, kako kažu, da vide šta se dešava i smire situaciju.
- Pitao sam momka zašto psuje moje prijatelje i pokušao da ga smirim, ali mi se on približio, uneo u lice i počeo da me gura i tada je preraslo u tuču - kazao je Butrin. - Udario sam ga rukom u lice ne znam tačno gde i on mene. Ne znam ko je koga prvi udario. Pali smo na zemlju, ali ga je Bodrov onda odvukao malo od mene. Ustao sam, malo sam izgubio ravnotežu i nisam video šta je bilo sa Bodrovom. Onda me je ponovo napao i pali smo na zemlju. Bio je iznad mene i onda je naglo odskočio u stranu. Tada sam osetio ubod u bok. Seo sam na asfalt i video krv i da imam ranu na boku. Sve se dešavalo vrlo brzo i bilo je haotično. Povredu na grudima sam video tek kada sam bio u Hitnoj.
On kaže da nije video da je Bodrov povređen, već je tada čuo njihovu prijateljicu Aljonu da viče, da je Paša (Pavel) ubijen. Onda je došla Hitna pomoć i odvezla ih.
Pavel Bodrov je ispričao da je pokušao da pomogne Butrinu kada je napadnut, uhvatio je napadača za odeću da ga odvuče i onda su zajedno pali na zemlju.
- Kada sam ga odvlačio sigurno smo se udarali u tom komešanju. Bio je licem okrenut prema meni, ali ne bih ga sada prepoznao. Nisam mu video nož u rukama, nisam ni osetio ubod. Tek kada sam ustao video sam krv i podigao odeću i video da sam ranjen. Nisam video čime me je povredio. Nakon uboda sam se osećao loše i slabo i ne znam šta se tada dešavalo, nisam više pratio situaciju - ispričao je Bodrov.
VUKAO GA ZA DžEMPER "SPARTAKA"
Svedok Sergej Baruljin je kazao da nije učestvovao u tuči, ali je bio tu na metar. Ispričao je da je Srbin na početku uhvatio Butrina za džemper sa simbolima "Spartaka" i da su pali, da se tokom sukoba nisu razdvajali i da je Srbin onda pobegao. Naveo je da je sve trajalo nekoliko sekundi. Posle je Bodrovu privijao šal na ranu, ali nije video kada je i kako povređen. Kazao je da je napadač na Butrina bio približno njegove visine oko 189 centimetara.
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