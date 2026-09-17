KOMŠIJSKA SVAĐA SE ZAVRŠILA SMRĆU: Sud okrivljenom za krivično delo na Zvezdari izrekao zatvorsku kaznu

BEOGRAĐANIN Nikola Štimac osuđen je na dve godine zatvora zbog nanošenja teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom, kako je bio i optužen, komšiji sa Zvezdare Zoranu Nedeljkoviću, 23. aprila 2023. godine. Nedeljković je preminuo u bolnici posle mesec dana, 29. maja.

Foto: Profimedija/Panthermedia/Sebastian Duda

Sudija Dragan Martinović u kratkom obrazloženju je naveo da sud nije prihvatio tezu odbrane da se radi o nužnoj odbrani, pa je Štimca oglasio krivim.

Inače, zaprećena kazna za ovo krivično delo je od dve do 12 godina zatvora, ali se može ublažiti na minimum šest meseci.

Nadzorna kamera snimila je kako Nedeljković stoji na ulici s druge strane ograde oko kuće Štimaca i nešto se raspravlja sa Nikolom. Dve porodice su duže vreme bile u lošim odnosima, jer je Nedeljković pored Štimaca kupio kuću i doselio se, pa nisu mogli da se slože oko granice, gde je čiji deo dvorišta. Na snimku se vidi da u jednom momentu kreće fizički sukob, Nedeljković zamahuje rukom, otvara se kapija i on pada, a Nikola ga šutira nogom. Nedeljković je neko vreme ležao nepomično, a onda je ustao i oteturao se ulicom.

Sudija Martinović naveo je na objavi presude da je izvagao i olakšavajuće i otežavajuće okolnosti prema okrivljenom Štimcu prilikom odmeravanja kazne.

- Olakšavajuće su što je neosuđivan, nije ni prekršajno kažnjavan, oženjen je, otac dvoje dece, jedno od četiri godine i drugo od dva meseca, iskazao je iskreno žaljenje što je došlo do kritičnog događaja, Nedeljković je prvi krenuo rukom ka njemu, a prema iskazu policijskog službenika oštećeni je bio u alkoholisanom stanju. Otežavajuće okolnosti su što je preminuli imao 61 godinu, a Štimac tada 30, što ga je udario nogom dok je bio na zemlji, a posle se udarao u glavu da bi prikazao da su to povrede, koje mu je Nedeljković naneo udarcima - kazao je sudija.

Inače, veštak sudske medicine je utvrdio da je Nedeljković preminuo od posledica udarca nogom u glavu. Kako je rekao ranije na suđenju ti prelomi su mogli nastati od jednog ili dva udarca nogom.

Inače, tokom izvođenja snimka kao dokaza nije moglo da se utvrdi da li je Štimac na početku sukoba, kada je Nedeljković zamahnuo rukom ka njemu, udario komšiju pesnicom, pa je on pao. I pored zumiranja, ne može jasno da se vidi šta se dogodilo, da li je oštećeni pao od udarca u glavu, ili je izgubio stabilnost usled zamaha rukom i naglog otvaranja kapije na koju je bio naslonjen.