BEKSTVO SNIMILO STO KAMERA: U Višem sudu u Beogradu nastavljeno suđenje za ubistvo Ranka Radoševića
SNIMCI nadzornih kamera na kojima se vide kako beže ubice, posle likvidacije Ranka Radoševića, 9. marta 2023. godine na benzinskoj pumpi u Rušnju, pregledani su i izvedeni kao dokaz na današnjem suđenju optuženim Stefanu Zlatanoviću i Luki Vučetiću u Višem sudu u Beogradu.
Pregledano je devet snimaka, a na jednom se vidi kako nakon zločina, tvrdi se, odlaze automobilom, ali se u njemu vidi samo osoba, koja sedi na suvozačevom mestu. Ni Zlatanović ni Vučetić nisu želeli da se u sudnici izjašnjavaju da li je to neko od njih dvojice.
Na snimku s jedne zgrade vide se dve osobe kako prolaze ubrzanim hodom između zgrada. Okrivljeni Zlatanović je rekao da je on u sivkastoj jakni, a na jednom ranijem suđenju je naveo da je on osoba u crnoj jakni s belim detaljima.
Kako, tvrdi se, trče, vidi se i na snimku sa druge zgrade, koji zahvata prostor, koji se vidi kroz velike prozore na ulazu te zgrade. Predsedavajući sudija je konstatovao da je Zlatanović rekao da je on jedna od osoba koje protrčavaju, a da druga osoba liči na optuženog Vučetića.
Na to je reagovao advokat Dimitrije Ilić, navodeći da sudsko veće nema kompetencije, niti ovlašćenja da prepoznaje osobe sa video-snimka i govori da neko liči na nekog. Sudija je odgovorio da konstatuje stanje stvari, koje vidi na snimku, pa i to da li osoba likom podseća na okrivljenog Vučetića.
Javio se i Vučetić da će on u svom iskazu sve da kaže i da mu je čudno da ih je od Rušnja do Novog Beograda, kako je rekao, "snimilo 100 kamera". On je posle završetka pregledanja snimaka kazao sudu da želi da otkaže punomoćje svom advokatu Nikoli Ristoviću.
Sud je na kraju odbio da uz jemstvo od 20.000 evra ukine pritvor Marku Pjanoviću, u kojem je duže od tri godine. On je okrivljen za pomaganje u teškom ubistvu Radoševića. Odbijen je i predlog kućnog pritvora Azri Šabanović, takođe optuženoj za isto krivično delo.
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