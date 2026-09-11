Suđenja

UKINUTA PRESUDA IVANU VUJOVIĆU ZA RANJAVANJE U KAFIĆU: Usvojene žalbe, nije jasno šta se sve dogodilo

Slađana Matić

11. 09. 2026. u 16:32

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APELACIONI sud prihvatio je sve žalbe i ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu Ivanu Vujoviću, kojom je osuđen na četiri i po godine zatvora za ranjavanje Darka Bulatovića u kafiću u Beogradu u julu 2016. godine. Apelacija je naložila ponovno suđenje.

УКИНУТА ПРЕСУДА ИВАНУ ВУЈОВИЋУ ЗА РАЊАВАЊЕ У КАФИЋУ: Усвојене жалбе, није јасно шта се све догодило

FOTO: N. Skenderija

Okrivljenom Vujoviću produžen je pritvor do dalje odluke Višeg suda. 

Kako je obrazloženo u prvostepenoj presudi nisu utvrđene jasne i neprotivrečne činjenice i da se zbog toga ne mogu prihvatiti ni činjenični ni pravni zaključci na kojima se zasniva presuda. 

Vujović je oglašen krivim da je u kafiću bitno smanjene uračunljivosti usled afekata straha i gneva visokog intenziteta, prekoračivši granice nužne odbrane, oštećenom Bulatoviću naneo tešku telesnu povredu opasnu po život. Sud je tada utvrdio da je nakon kraćeg verbalnog sukoba sa oštećenim, odbijajući istovremeni njegov napad, jer ga je najpre pesnicom udario u lice, a nakon međusobnog guranja i udaranja pesnicama pribio uza zid kod magacinskog prostora, okrivljeni iz torbice izvadio revolver iz kog je ispalio metak u Bulatovića pogodivši ga u stomak, nanevši mu tešku telesnu povredu opasnu po život.

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