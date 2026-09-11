PRENOSIO SKORO 20 KILOGRAMA MARIHUANE: Sud ga osudio na šest godina zatvora

Viši sud u Leskovcu je doneo prvostepenu presudu kojom je S.O. iz Stare Pazove oglašen krivim i osuđen na šest godina zatvora, jer je neovlašeno prenosio, radi prodaje, skoro 20 kilograma marihuane.

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U saopštenju suda je navedeno da je ova presuda doneta zbog opravdane sumnje da je O.S. u prtljažniku putničkog motornog vozila, 10. juna ove godine, na auto-putu u blizini Predejana neovlašćeno prenosio radi prodaje 19.796 grama marihuane, a da je drogu pronašla i oduzela policija prilikom zaustavljanja i pregleda vozila.

U kaznu zatvora biće mu uračunato vreme koje je proveo u pritvoru odnosno od dana kada je uhapšen. Optuženom je pritvor produžen do upućivanja na izdržavanje zatvorske kazne, a obavezan je da nadoknadi troškove krivičnog postupka. Protiv ove presude osuđeni ima pravo žalbe Apelacionom sudu u Nišu.