Suđenja

SVIMA NOVI PRITVOR: Postupak za dvostruko ubistvo u Futogu

Ljiljana Preradović

10. 09. 2026. u 15:24

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SUĐENjE za ubistvo Nikole Šumara (19) i Miloša Mamule (20) iz Futoga, avgusta 2023, za koje se sumnjiče Nemanja Lazarević (26), Ognjen Radić (24), Branko Grmuša (29) i Dušan Drača (27), u Višem sudu u Novom Sadu nastaviće se 25. septembra, a na glavni pretres biće dovedeni iz pritvora koji im je produžen do 8. novembra.

СВИМА НОВИ ПРИТВОР: Поступак за двоструко убиство у Футогу

FOTO: Lj.P.

Oni se terete za teško ubistvo u saizvršilaštvu, a Lazarević i za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja.

Kako se navodi u optužnici, okrivljeni su vozeći se "audijem", za čijim volanom je bio Grmuša, usporavajući vožnju, onemogućili Miloša Mamulu, koji je vozio "opel",  da ih zaobiđe. Kada je Mamula zaustavio kola uz ivicu kolovoza u Fruškogorskoj ulici kod broja 7, četvorica okrivljenih su, kako se tvrdi, izašli iz "audija" i prišli "opelu", nakon čega su započeli raspravu.

Okrivljeni Lazarević je, kako se dalje navodi u optužnici, iz torbice izvadio pištolj, za koji nije imao dozvolu i ispalio hitac u Mamulu, a potom i u Šumara, koji je preminuo na licu mesta. Mamula je od zadobijenih povreda umro nekoliko dana kasnije u Kliničkom centru Vojvodina. 

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