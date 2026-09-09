OGLASILO SE TUŽILAŠTVO O SLUČAJU U MRČAJEVCIMA: Dečak preživeo stravično nasilje u školi, pokrenut postupak protiv dva maloletnika

VIŠE javno tužilaštvo u Čačku oglasilo se povodom slučaja koji se 11. juna 2026. godine dogodio u Osnovnoj školi "Tatomir Anđelić" u Mrčajevcima, kada su naveli da postupak protiv maloletnika pokrenut.

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Iz tužilaštva navode da je od samog početka slučaj tretiran ozbiljno, kao i da su policija, tužilaštvo, zdravstvena ustanova i Centar za socijalni rad reagovali bez odlaganja.

- Povodom brojnih zahteva javnosti i medija u vezi sa incidentom koji se 11. juna 2026. godine dogodio u Osnovnoj školi 'Tatomir Anđelić' u Mrčajevcima, zvanično se ponovo oglašava Više javno tužilaštvo u Čačku i detaljno objašnjava sve preduzete korake - naveli su iz VJT u Čačku u saopštenju.

Tužilaštvo je istovremeno oštro demantovalo navode o bilo kakvom "zataškavanju slučaja", ističući da su nadležni organi postupali odmah nakon što su obavešteni o događaju.

- Policija, tužilaštvo, bolnica i Centar za socijalni rad reagovali su hitno, ažurno i sveobuhvatno odmah po prijavi - saopštili su iz Višeg javnog tužilaštva u Čačku.

Nije bilo silovanja

Nakon sprovedenih provera i prikupljanja dokumentacije, tužilaštvo navodi da je događaj pravno kvalifikovan kao polno uznemiravanje.

Kako ističu, na osnovu medicinske dokumentacije, obavljenih lekarskih pregleda i pruženih mera podrške maloletnom oštećenom, utvrđeno je da nema elemenata silovanja niti težeg zlostavljanja.

- Na osnovu kompletne medicinske dokumentacije, lekarskih pregleda i pruženih mera podrške oštećenom maloletniku, zvanično je potvrđeno da nije bilo silovanja niti težeg zlostavljanja - naveli su iz VJT Čačak.

Postupak protiv dvojice učenika

Tužilaštvo navodi da je maloletni oštećeni pretrpeo polno uznemiravanje. Zbog toga je Više javno tužilaštvo u Čačku 14. avgusta 2026. godine podnelo zahtev sudiji za maloletnike za pokretanje pripremnog postupka protiv dvojice maloletnih lica.

- Utvrđeno je da je maloletni oštećeni pretrpeo polno uznemiravanje iz člana 182a Krivičnog zakonika. VJT u Čačku je 14. avgusta 2026. godine podnelo zahtev sudiji za maloletnike za pokretanje pripremnog postupka protiv dva maloletna lica - saopšteno je iz tužilaštva.

U incidentu je, prema navodima tužilaštva, učestvovalo i treće lice. Međutim, s obzirom na njegove godine, protiv njega nije moguće pokrenuti postupak.

- Treće lice koje je učestvovalo u događaju u momentu izvršenja nije imalo navršenih 14 godina i, shodno zakonu, smatra se detetom, zbog čega se prema njemu ne može voditi postupak niti mu se mogu izreći vaspitne mere - naveli su iz VJT.

Radili 72 sata bez prekida

Iz Višeg javnog tužilaštva navode i da su Policijska uprava i tužilac za maloletnike o događaju obavešteni u roku od 24 sata.

- Započeti rad trajao je neprekidno 72 sata kako bi se utvrdila istina i pružila zaštita žrtvi, nakon čega je postupak nastavljen redovnim zakonskim tokom - saopštilo je tužilaštvo.

Pred sudijom za maloletnike sada sledi pripremni postupak, tokom kojeg će oštećeni, osumnjičeni i svedoci ponovo davati iskaze, uz prisustvo roditelja i advokata.

Iz VJT Čačak na kraju su posebno apelovali na javnost i medije da prilikom izveštavanja imaju u vidu da je reč o maloletnicima.

- Zaštita privatnosti i interesa maloletnika u ovakvim predmetima apsolutni je prioritet - poručili su iz Višeg javnog tužilaštva u Čačku.

Podsetimo, slučaj polnog uznemiravanja učenika iz Mrčajevaca u poslednjih nekoliko dana aktuelan je na pojedinim medijima, ali i na društvenim mrežama. Porodica žrtve gostovala je u pojedinim emsijima i zajedno sa zlostavljanim detetom davala izjave, ističući da institucije nisu adekvatno odreagovale.

(Kurir)