Suđenja

PRVI REZULTATI AKCIJE KONTROLE SAOBRAĆAJA "ŠKOLA": Više od četiri hiljade vozača vozilo bahato i brzo

Zagorka Knežević Uskoković

09. 09. 2026. u 13:39

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije otkrili su 6.392 prekršaja u zonama osnovnih škola tokom prve nedelje sprovođenja tradicionalne akcije „Škola“.

ПРВИ РЕЗУЛТАТИ АКЦИЈЕ КОНТРОЛЕ САОБРАЋАЈА ШКОЛА: Више од четири хиљаде возача возило бахато и брзо

FOTO.Lj.P.

Najveći broj vozača sankcionisan je zbog prekoračenja brzine – ukupno 4.070, dok je zbog nepropisnog parkiranja sankcionisano 370, a zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, 284 vozača.

Napominjemo da su tokom sprovođenja akcije iz saobraćaja isključena 44 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u zoni škole. Od tog broja, sedam vozača zadržano je u službenim prostorijama policije zbog upravljanja vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu, a u službenim prostorijama zadržana su i četiri vozača, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Tokom prve nedelje sprovođenja akcije „Škola“, u zonama škola nije se dogodila nijedna saobraćajna nezgoda sa povređenom decom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost i poštuju saobraćajne propise u zonama škola, kako bi se očuvala bezbednost dece.

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