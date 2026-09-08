NASTAVAK SUĐENJA ZA UBISTVA "ŠKALJARACA" U ATINI I NA KRFU : Čitane "skaj" poruke u kojima se pripremale likvidacije i slavili zločini

JANUARA 2020. godine u restoranu u grčkoj prestonici ubijeni su Igor Dedović i Stevan Stamatović, a 23.jula na ostrvu usmrćeni su Alen Kožar i Damir Hadžić.

N. Bijelic

- Gotovi su ljudi, gotovi su. Ovjereni su kažu brate moj. Ovo je filmski bilo od početka do kraja. Svaka čast svima, ajmo se još bolje organizovati pa da dohvatimo Kožara i još po nekog. Izgleda da je Mileva ranjena, Stevova žena. Omlatismo ih ko zečeve...12 Liscu uglavu (Igor Dedović - prim.aut.). Prvi je Fejs ( Milinko Brašnjović - prim aut.) odradio Lisca iz prve. Stevo mu skočio za pištolj i Džihad (Ljubomir Lainović - prim.aut.) mu saspe dva s boka. 29 ukupno u glavu.

Ovo je deo poruka skinutih sa zaštićene aplikacije "skaj" koje su prikazane u Specijalnom sudu u Beogradu.

Foto: Evropol

- Svi su se razbežali iz restorana, narod. Bilo je nešto, sad čekamo. Sad ću reći Sopranu (Veljko Belivuk - prim.aut.) da čeka i on kod stana. Gotovi su. To kume, to kume. Volim vas, sve vas volim najviše - glasio je drugi set poruka.

Prema tvrdnjama Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK) ove poruke su, pored ostalog, razmenjivali okrivljeni Milan Vujotić, ali i Radoje Zvicer, jedan od nalogodavaca i finansijera ovih ubistava. Drugi i treći su, prema optužnici, Darko Šarić i Veljko Belivuk. Vujotić je, kao potvrdu da su dvojica navodnih "škaljaraca" zaista mrtvi, poslao i fotografiju sa jednog od grčkih portala.

Prikazane su i "skaj" poruke, koje se odnose, kako navodi JTOK, na praćenje budućih žrtava, nabavku oružja, bekstvo i skrivanje posle zločina, lokacije za "štek" stanove...

Advokati optuženih osporavali su ove, kao i druge dokaze, ali i celokupnu "skaj" prepisku tvrdeći da su poruke izmenjene, fotošopirane i da nemaju veze sa konkretnim događajem, odnosno ubistvom u Atini 19. januara 2020. godine.

Foto: Uprava policije Crne Gor4e

- Tužilaštvo je priložilo snimke i fotografije sa lica mesta, gde se vidi kako više osoba trči i tu se radi o satnici 19.31, što je drugo vreme, koje pokazuju "skaj" poruke - rekao je advokat Dejan Lazarević. - Ima jedna poruka u kojoj se kaže da je neka osoba u tom događaju lišena života, jer je dobila 12 metaka u glavu. Nijedan od dvojice oštećenih nema takve povrede, te ovo nije ni u kakvoj vezi sa događajima iz Atine.

Lazarević je dodao i da dokumantacija iz Grčke, koja se odnosi na veštačenje oduzetih telefona od svedoka, koji su bili u restoranu u vreme ubistva, ukazuju na to da je do "meteža došlo dva sata ranije, od onog koje navodi tužilaštvo".

Na rasvetljavanju ubistava u Atini i na Krfu radili su zajedno istražni timovi naše zemlje i Grčke, a pomoć je sa određenim dokazima pružila i Crna Gora. Suđenje se nastavlja 28. septembra.