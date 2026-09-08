NASTAVAK SUĐENJA ZA UBISTVA "ŠKALJARACA" U ATINI I NA KRFU : Čitane "skaj" poruke u kojima se pripremale likvidacije i slavili zločini
JANUARA 2020. godine u restoranu u grčkoj prestonici ubijeni su Igor Dedović i Stevan Stamatović, a 23.jula na ostrvu usmrćeni su Alen Kožar i Damir Hadžić.
- Gotovi su ljudi, gotovi su. Ovjereni su kažu brate moj. Ovo je filmski bilo od početka do kraja. Svaka čast svima, ajmo se još bolje organizovati pa da dohvatimo Kožara i još po nekog. Izgleda da je Mileva ranjena, Stevova žena. Omlatismo ih ko zečeve...12 Liscu uglavu (Igor Dedović - prim.aut.). Prvi je Fejs ( Milinko Brašnjović - prim aut.) odradio Lisca iz prve. Stevo mu skočio za pištolj i Džihad (Ljubomir Lainović - prim.aut.) mu saspe dva s boka. 29 ukupno u glavu.
Ovo je deo poruka skinutih sa zaštićene aplikacije "skaj" koje su prikazane u Specijalnom sudu u Beogradu.
- Svi su se razbežali iz restorana, narod. Bilo je nešto, sad čekamo. Sad ću reći Sopranu (Veljko Belivuk - prim.aut.) da čeka i on kod stana. Gotovi su. To kume, to kume. Volim vas, sve vas volim najviše - glasio je drugi set poruka.
Prema tvrdnjama Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK) ove poruke su, pored ostalog, razmenjivali okrivljeni Milan Vujotić, ali i Radoje Zvicer, jedan od nalogodavaca i finansijera ovih ubistava. Drugi i treći su, prema optužnici, Darko Šarić i Veljko Belivuk. Vujotić je, kao potvrdu da su dvojica navodnih "škaljaraca" zaista mrtvi, poslao i fotografiju sa jednog od grčkih portala.
Prikazane su i "skaj" poruke, koje se odnose, kako navodi JTOK, na praćenje budućih žrtava, nabavku oružja, bekstvo i skrivanje posle zločina, lokacije za "štek" stanove...
Advokati optuženih osporavali su ove, kao i druge dokaze, ali i celokupnu "skaj" prepisku tvrdeći da su poruke izmenjene, fotošopirane i da nemaju veze sa konkretnim događajem, odnosno ubistvom u Atini 19. januara 2020. godine.
- Tužilaštvo je priložilo snimke i fotografije sa lica mesta, gde se vidi kako više osoba trči i tu se radi o satnici 19.31, što je drugo vreme, koje pokazuju "skaj" poruke - rekao je advokat Dejan Lazarević. - Ima jedna poruka u kojoj se kaže da je neka osoba u tom događaju lišena života, jer je dobila 12 metaka u glavu. Nijedan od dvojice oštećenih nema takve povrede, te ovo nije ni u kakvoj vezi sa događajima iz Atine.
Lazarević je dodao i da dokumantacija iz Grčke, koja se odnosi na veštačenje oduzetih telefona od svedoka, koji su bili u restoranu u vreme ubistva, ukazuju na to da je do "meteža došlo dva sata ranije, od onog koje navodi tužilaštvo".
Na rasvetljavanju ubistava u Atini i na Krfu radili su zajedno istražni timovi naše zemlje i Grčke, a pomoć je sa određenim dokazima pružila i Crna Gora. Suđenje se nastavlja 28. septembra.
Preporučujemo
PUCALI NA KRSTOVIĆA? U Podgorici uhapšeni jedan od vođa kavačkog klana i njegov brat
27. 08. 2026. u 18:54
POLA MILIONA EVRA ZA INFORMACIJU O ZVICERU: MUP Crne Gore nudi nagradu
20. 08. 2026. u 15:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem
Bešiktaš je izdao saopštenje povodom odluke da Dušan Vlahović bude upućen Disciplinskom odboru zbog incidenta sa Škrinjarom tokom prvenstvenog meča sa Fenerbahčeom.
08. 09. 2026. u 22:17
Komentari (0)