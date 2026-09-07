ZAVRŠNICA SUĐENJA BELIVUKU I MILJKOVIĆU ZA PRANJE PARA: Presuda do kraja godine

TUŽILAC Javnog tužilaštva za organizvoani kriminal (JTOK) predložio je Specijalnom sudu u Beogradu da izrekne zatvorske i novčane kazne za Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, Filipa Ivanovskog i njihove supruge zbog pranja novca stečenog od kriminala.

Foto: N. Skenderija

Zatraženo je da Belivuk i Miljković budu osuđeni na najmanje pet godina zatvora, kao i oduzimanje novca od po milion dinara.

Za Bojanu Belivuk tužilac je predložio da bude osuđena na najmanje tri godine zatvora i novčano na pola miliona dinara, njena majka Snežana Đorđević na najmanje godinu i devet meseci i 350.000 dinara. Za Ivanovskog, Mariju Ivanovski i Tanju Miljković predložena je kazna od najmanje godinu i po dana zatvora i po 300.000 dinara. Pored toga. Tužialc je predložio da im se oduzme imovina, a da se Tanji Miljković, Bojani Belivuk i Snežani Đorđević produži mera zabrane napuštanja boravišta.

Tužilac je detaljno obrazložio otežavajuće okolnosti na strani okrivljenih, odnosno da su pojedini ranije osuđivani, da su pokazali upornost pri izvršenju krivičnih dela i da su veliku količinu nelegalno stečenog novca ubacili u legalne tokove.

Postupajući tužilac je rekao da je tokom suđenja bez ikakve sumnje dokazano da su optuženi izvršili krivična dela koja su im stavljena na teret optužnicom. Takođe, okrivljeni saradnici su, prema tvrdnjama JTOK, detaljno objasnili kako su optuženi došli do kuća i stanova, luksuznih vozila i skupocenih stanova, keša...

Naredno suđenje zakazano je za 9. I 10. novembar kada će advokati odbrane i optuženi izneti završne reči. Optužnicom je okrivljenima na teret stavljeno produženo krivično delo pranje novca u saizvršilaštvu, osim Snežani Đorđević kojoj je stavljeno na teret krivično delo pranje novca u saizvršilaštvu.