U SPECIJALNOM SUDU U BEOGRADU SUTRA SE NASTAVLJA SUĐENJE BELIVUKU I OSTALIMA ZA PRANJE PARA: Počinje iznošenje završnih reči

U SPECIJALNOM sudu u Beogradu privodi se kraju suđenje Veljku Belivuku i ostalim optuženima za pranje para. Uskoro se očekuje prvostepena presuda.

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Za sutra je zakazno iznošenje završnih reči u postupku protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, Filipa Ivanovskog, kao i pojedinih članova njihovih porodica, zbog optužbi da su novac stečen kriminalom ubacivali u legalne tokove i tako ga "oprali".

Na prethodnom ročištu, održanom u junu, rečeno je da će najpre biti ispitana dva svedoka, a da će odmah posle toga reč imati Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK), koje je i podiglo optužnicu,potom advokati odbrane, a onda i sami optuženi. Okrivljeni se terete da su počinili više krivičnih dela pranja novca od 2015. do 2020. godine.

U optužnici se, pored ostalog, navodi da su Belivukove supruga i tašta, Miljkovićeva supruga, kao i vanbračna supruga Filipa Ivanovski na svoje ime kupovale nepokretnosti i vredne stvari i to novcem, za koji tužilaštvo veruje da potiče od nelegalnih poslova kriminalne grupe koju je osnovao Belivuk.

JTOK je februara 2021. godine, posle hapšenja Belivuka i njegovih saradnika, pokrenulo postupak kako bi ispitalo tokove novca ove grupe. Suđenje je počelo 2024., a predsednik sudijskog veća je Nataša Albijanić. Optužnicom su pored Miljkovića i Belivuka obuhvaćeni i Bojana Belivuk, Tanja Miljković, Filip Ivanovski, Marija Milutinov Ivanovski i Snežana Đorđević (Belivukova tašta).

Tžilaštvo je predloženo trajno oduzimanje imovine - više nepokretnosti na teritoriji Beograda i Pančeva, veći broj skupocenih vozila i satova kao i gotovog novca, koji su pronađeni i oduzeti od okrivljenih, a za koje JTOK smatra da su kupovani parama stečenim kriminalom.

Svi optuženi su negirali krivicu, a Belivuk se,pored ostalog, ovako branio:

- Nikakav novac krivičnim delima nisam zaradio, pa nisam mogao ni da ga operem. Činjenica je da se Miljkoviću i meni sudi zbog teških krivičnih dela, ali to je odvojen predmet i mi tu idemo ka dokazivanju svoje nevinosti. Sa suprugom sam već 20 godina, od čega 14 u braku i oboje smo radili. Sve vreme smo čuvali, štedeli, da bismo obezbedili bolji život. Nisam stekao nikakvu imovinu kao navijač Partizana ili pripadnik navijačke grupe "Iz principa". Svi znaju da se ja više od 10 godina bavim obezbeđivanjem objekata i ličnosti.

Ispričao je iznoseći odbranu i da nema veze sa kupovinom placa i građenjem kuće, da je to radila njegova tašta, koja je pomagala svojoj ćerki, a njegovoj supruzi.

I drugooptuženi Marko Miljković tvrdio je da je uvek radio zakonite i legalne poslove :

- Tužilaštvo govori da sam ja kupio tri stana, a u dokumentaciji se vidi da je to kupio moj deda, a nasledio moj otac. Što se tiče stana, to je trebalo da bude stan moje supruge. Na svadbi smo imali više od 300 zvanica i dobili smo više od 200.000 evra u kešu. Dogovorili smo se da ona na svoje ime kupi nekretninu za pola te sume. Ne znam što je čudno što je stan kupljen tek 2020. godine, meni niko ne daje rok kada ću ja da trošim svoj novac.

Ovaj okrivljeni je tvrdio i da je do hapšenja radio na poslovima obezbeđenja ličnosti i objekata.

SUDSKI POSTUPCI

PROTIV Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Specijalnom sudu u Beogradu vodi se postupak zbog optužbi da su organizovali kriminalnu grupu, čiji se pripadnici terete za najteža krivična dela među kojima su i sedam ubistava, otmice, nelegalna trgovina narkoticima i oružjem, kao i silovanje. Filip Ivanovski se tereti da je bio član te kriminalne grupe.

Pored toga, Belivuku se sudi i da je jedan od organizatora četiri likvidacije počinjene u Grčkoj 2020. godine. Januara te godine u Atini su ubijeni Igor Deddović i Stevan Stamatović, a šest meseci kasnije na Krfu - Alan Kožar i Damir Hadžić.