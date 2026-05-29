USMRTIO OCA ZBOG ZARADE OD MALINA: Ni posle 12 godina od stravičnog zločina u Klenku, ne nazire se kraj suđenja osumnjičenima

NI posle dve godine, otkako je Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici podiglo optužnicu protiv Dragana Lazića (37) iz Osečine, kojom se tereti da je u oktobru 2014. godine ubio oca Slavoljuba, pravosudni postupak još nije dobio epilog.

Iako je suđenje trebalo da se nastavi 22. maja, ročište je pomereno za sledeći mesec, kada će biti saslušani svedoci kojima je dostavljen poziv da dođu u sud.

Pored Dragana, zbog sumnje da je učestvovao u zločinu, optužnica je podignuta i protiv njegovog rođaka Milorada Nikolića (31) iz Šapca.

Dragan je zbog ovog zločina uhapšen 2023. godine, jer se operativnim radom došlo do saznanja da je on osumnjičen za ubistvo Slavoljuba, kao i da je sa rođakom Miloradom pokušao da se otarasi posmrtnih ostataka, bacivši telo uz obalu reke Save kod Klenka u rumskoj opštini.

Kada je beživotno telo nađeno pre 12 godina, tužilaštvo je naložilo obdukciju, koja je pokazala da nije reč o utapanju, već o ubistvu. Utvrđeno je da je Slavoljub usmrćen sa više uboda u predelu grudi i vrata, za koje se pretpostavljalo da su nanete oštrim sečivom, najverovatnije nožem.

Nakon što je žrtva identifikovana, krenulo se u potragu za ubicom, koja je trajala devet godina od zločina. Tek u septembu 2023. godine, Dragan je uhapšen i od tada se nalazi u pritvoru u Sremskoj Mitrovici.

Prema optužnici, Dragan i njegov otac, prodavali su maline u obližnjem Platičevu i okolnim mestima, da bi im se pridružio i drugi osumnjičeni Milorad. Slavoljub je štedeo svaki dinar, pa se pretpostavlja da je motiv zločina koristoljublje, jer pre nego što je Dragan isplanirao ubistvo, saznao je da se kod njegovog oca nalazi veća suma novca.

Nakon što je, kako se tvrdi, sa rođakom počinio zločin, u Osečini, odakle su rodom, prijavio je očev nestanak, a niko od rodbine nije ni posumnjao da se Slavoljubu nešto desilo, već da je negde otišao i neće da im se javi.

Prodali kuću i otišli

OSUMNjIČENI Dragan je očev nestanak prijavio 20. oktobra 2014. godine, a prema nalazima obdukcije pretpostavlja se da je zločin počinjen između 5. i 6. oktobra. Međutim, Dragan pre zločina nije imao krivični dosije, pa zato niko nije posumnjao da on može da ima neke veze sa očevim nestankom.

Poznanici ove porodice ispričali su za "Novosti" da se, kada je Slavoljub nestao, Dragan preselio na područje Sremske Mitrovice, dok se njegova majka preudala, pa su prodali porodičnu kuću, i više ih nisu viđali.