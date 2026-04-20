Upucao Nemanju, pa njegovo telo bacio u šiblje pored Dunava: Doneta presuda za ubistvo cimera u Zemunu

FILIP Grbić osuđen je danas prvostepeno u Višem sudu u Beogradu na 14 godina zatvora za ubistvo cimera Nemanje Ž. u noći između 21. i 22. decembra 2024. godine, čije telo je bacio u šiblje pored Dunava.

Sud je prekvalifikovao krivično delo, jer je Grbić bio optužen za teško ubistvo na podmukao način i osudio ga za obično, za koje je određena kazna od 5 do 15 godina zatvora.

Grbiću je produžen i pritvor do upućivanja na izdržavanje kazne po pravosnažnosti presude.

On je optužen da je u cimera ispalio više metaka u ruke i noge, a zatim u telo. Posle toga je pokušao da se otarasi leša. Uhapšen je osam dana kasnije, kada je telo pronađeno.