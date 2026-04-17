Izvesna samo nepravda: Još traje pokušaj dopisnika "Novosti" iz Loznice da naplati sudske troškove od napadača

SUDSKI izvršitelj, konačno je, prvi put, ali gotovo simbolično, popisao stvari u kući u kojoj živi bivši policajac Policijske uprave Beograd, koji je osuđen zbog toga što je Vladimiru Mitriću, dopisniku "Večernjih novosti" iz Loznice, 12. septembra 2005. godine, u ulazu zgrade u kojoj je živeo, naneo teške telesne povrede, i zašta je osuđen, pravosnažno, na godinu dana zatvora. Kaznu, ipak, nije morao do kraja da izdrži, jer je bio obuhvaćen abolicijom tadašnjeg predsednika Republike Srbije, a dopisniku "Novosti" i državi nije izmirio ni dinar za sudske troškove po osnovu četiri pravosnažne presude.

Mitrić, koji više od 20 godina živi pod policijskim obezbeđenjem, kaže da dužnik ni ovaj put nije bio kod kuće, što se i do sada, najčešće, događalo kada dolaze izvršitelji, ali su bili njegovi ukućani i njihov advokat, inače doskorašnji visoki starešinaPU Beograd i MUP Srbije.

- Moram da kažem da sam na bliskost i povezanost, ne samo komšijsku, između mog nesuđenog ubice i njegovog branioca ukazivao još dok je ovaj drugi bio daleko od advokature, a tada uveliko na istaknutim dužnostima u policiji - kaže Mitrić. - Za mene njegova nova uloga nije iznenađenje, jer sam preživeo i doba kada je advokat mog napadača, još dok suđenje nije okončano, 2010, postao sudija Osnovnog suda u Loznici. I, to je, valjda, legitimno, ali onima koji su u mojoj koži sigurno da nije ni lako ni prijatno. Kad se tome doda i da je tužilac, koji je dvojici policajaca koji su došli kod njega da se dogovore o prepoznavanju napadača, rekao za mene "što nije poginuo", što su policajci napisali i potpisali, mnogo toga postaje još jasnije. I, ništa od presude ne bi bilo da Republičko javno tužilašto, na moju molbu, nije izuzelo Tužilaštvo u Loznici, koje je smatralo da nemam pravo to da tražim.

Vladimir Mitrić više puta tražio da se ispita pozadina napada na njega, ali ništa nije preduzeto



Tadašnjeg pomoćnika policije, dodaje Mitrić, koji ga je posetio posle napada, ministar je ukorio pitanjem "zašto je posetio neprijatelja, izdajnika i špijuna".

- Pre nekoliko godina, pred policijskim obezbeđenjem me je izvređao i ugrozio sigurnost takođe bivši policajac u Beogradu, zašta je osuđen posle časne reakcije MUP, Tužilaštva i suda, o čemu sam ranije mogao samo da sanjam - kaže Mitrić. - A poručio mi je da će ponovo da me premlati onaj koji me je premlatio, misleći na kolegu i zemljaka! Iako bahat, molio me je da deo obaveza plati na pet rata, računajući na moje razumevanje, što sam prihvatio, ali mu to onda nije smetalo da veći deo obaveza, kao i njegov pomenuti kolega, izbegava da izmiri. Prethodni to čini već 15 godina, uz moje velike troškove koje plaćam kako izvršitelji ne bi odustali, što su jednom i učinili, ali je takvu odluku, na sreću, van snage stavio Viši sud u Šapcu.

Znam da mi nema života bez obezbeđenja ZANIMLjIVO je da mi je načelnik policije u Šapcu rekao da je bila velika opstrukcija iz beogradske policije da se napadač na mene ne hapsi, kao i da se lokalni šef policije protivio kad mu je naređeno da mi se dodeli obezbeđenje - kaže Mitrić. - Imajući sve u vidu, jasno je da mi nema života bez obezbeđenja, ne iz straha, već da se ne dogodi zločin koji bi ostao bez kazne, samo zbog pisanja o kriminalu, kao što je slučaj ubistva dopisnika "Novosti" iz Jagodine Milana Pantića ostao nerasvetljen do današnjih dana, a napadnut sam na gotovo identičan način, samo što sam imao više sreće da preživim. A, u vreme napada na mene, u bašti kafića, na samo dvadesetak koraka, bilo je nekoliko aktivnih policajaca, od kojih mi nijedan nije prišao. Patrola je došla tek kad sam izmolio tadašnjeg komandira, što je on i na sudu potvrdio!

Izvršenje je, i dalje, na dugačkom štapu, a najviše obaveza odnosi se na Mitrićeve troškove, od advokatskih do onih za veštake, koji premašuje odavno njegovu bruto platu. Dopisnik "Novosti" kaže i da je više puta ranije tražio da se ispita pozadina napada na njega, ali da ništa nije preduzeto.

- Kad sada sve sagledam, ali i ono što ne spominjem, jasno je da su oni koji su bili "arhitekte" pokušaja moje likvidacije na kućnom pragu bili jako uticajni i da su na razne načine to i ostali. Nudio sam napadaču javno da ih otkrije i da mu sve praštam, ali on to nije hteo ili nije smeo - kaže Mitrić i dodaje da je jasno da su napadači na njega samo nečija produžena ruka i da je i dalje izvesna samo nepravda.