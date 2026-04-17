Ubistvo Blaža Đurovića: Ukinuta prvostepena presuda - Apelacija potvrdila oslobađanje Ivanova, za Veskovića naložen novi pretres
Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je danas deo presude Višeg suda kojom je Darko Vesković, zvani Prika, bio osuđen na kaznu zatvora od 15 godina zbog nošenja oružja i ubistva Blaža Đurovića 10. marta 2018. godine na Dušanovcu i naložio prvostepenom sudu da ponovi suđenje.
Sa druge strane, sud je potvrdio deo presude kojom je Nemanja Ivanov, zbog nedostatka dokaza oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
- U odnosu na Veskovića, osnovani su žalbeni navodi odbrane na primarno izvedenu analizu njegovih DNK tragova sa puške i rukavica, na čemu se zasnivala osuđujuća presuda - navodi se u obrazloženju odluke Apelacionog suda. - Ovo iz razloga jer Nacionalni centar za kriminalističku forenziku nije dostavio elektronski zapis elektroferograma i na taj način omogućio odbrani i stručnom savetniku da se upoznaju sa njim, dok štampani elektroferogram predstavlja samo interpretaciju tog zapisa.
