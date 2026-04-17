Suđenja

Ubistvo Blaža Đurovića: Ukinuta prvostepena presuda - Apelacija potvrdila oslobađanje Ivanova, za Veskovića naložen novi pretres

Jelisaveta Ljutić

17. 04. 2026. u 16:40

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je danas deo presude Višeg suda kojom je Darko Vesković, zvani Prika, bio osuđen na kaznu zatvora od 15 godina zbog nošenja oružja i ubistva Blaža Đurovića 10. marta 2018. godine na Dušanovcu i naložio prvostepenom sudu da ponovi suđenje.

Убиство Блажа Ђуровића: Укинута првостепена пресуда - Апелација потврдила ослобађање Иванова, за Весковића наложен нови претрес

Foto: Profimedija/Panthermedia/Sebastian Duda

Sa druge strane, sud je potvrdio deo presude kojom je Nemanja Ivanov, zbog nedostatka dokaza oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- U odnosu na Veskovića, osnovani su žalbeni navodi odbrane na primarno izvedenu analizu njegovih DNK tragova sa puške i rukavica, na čemu se zasnivala osuđujuća presuda - navodi se u obrazloženju odluke Apelacionog suda. - Ovo iz razloga jer Nacionalni centar za kriminalističku forenziku nije dostavio elektronski zapis elektroferograma i na taj način omogućio odbrani i stručnom savetniku da se upoznaju sa njim, dok štampani elektroferogram predstavlja samo interpretaciju tog zapisa.

