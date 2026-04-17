"Voleli smo bičevanje, vezao sam joj kabl oko vrata": Šokantni detalji odbrane Ognjena Dabetića, optuženog za ubistvo Noe Milivojev

OGNjEN Dabetić, optužen za teško ubistvo Noe Milivojev, transeksualca sa kojim je bio u vezi, u junu 2024. godine, priznao je na neki način danas u Višem sudu u Beogradu da ju je ubio, ali je tvrdio da se to desilo u momentima kada je ona njega napala nožem.

On je iznoseći odbranu u već sada poodmaklom delu procesa ispričao da su se upoznali u novembru 2022. godine, a krajem te godine su započeli vezu.

- Noa je bila u procesu promene pola i pod hormonskim terapijama. Veza je u početku bila lepa, a posle turbulentna, zbog njene ljubomore, jer sam hteo da se viđam i sa drugim ženama i transrodnim osobama. Imala je ispade, drala se i lomila stvari. Nisam hteo da se svađam sa njom i zvao bih policiju, koja je više puta intervenisala, a jednom su je odveli i u psihijatrijsku bolnicu "Laza Lazarević", jer je imala dijagnozu i tada je dobila prijavu - kazao je Dabetić, navodeći da im je veza u suštini bila dobra i da su se voleli.

Kazao je da je Noa stalno imala promene raspoloženja i da je bila nemoguća kada je pila hormonalnu terapiju i mešala je sa antidepresivima.

- Želeo sam je pored sebe, ali nisam više mogao da trpim njene ispade i u maju sam joj iznajmio stan u Zemunu da ne bude stalno kod mene - kazao je okrivljeni.

FOTOSI DELOVA TELA U KANTAMA NA suđenju Ognjenu Dabetiću danas je pregledano i 180 fotografija slikanih u njegovom iznajmljenom stanu u Ulici cara Lazara u centru Beograda gde se zločin i dogodio. Na njima se vide plastična burad i kante sa isečenim ostacima tela Noe Milovejev. U jednoj kanti je i njena potpuno izbeljena lobanja sa nekom provučenom žicom. Slikani su i telefoni, kompjuterska oprema, tablete, flaše kiseline, nož, šipka, tragovi krvi na galeriji, ispali zub na lavabou, haljine, kačketi, odeća, sunđeri... Sve stvari u stanu su razbacane i u potpunom neredu. Na jednoj fotografiji kako kaže branilac Aleksandar Stošić se vidi neko kožno seksualno pomagalo, a na drugoj kao roze lisica za vezivanje

On je ispričao da je sa 20 godina imao saobraćajnu nesreću posle koje je ostao invalid i kretao se uz korišćenje štapa. Ubrizgavao je sebi testosteron da mu noga ne bi atrofirala i propala. Posle toga je, kaže, počeo nenormalno da se drogira i da koristi kokain, heroin i spid. Rekao je i da je Noa koristila spid.

- Tog 17. juna sam išao u banku i još od jutra uzimao spid. Noa je porukom tražila da se vidimo, ali joj nisam odgovorio. Došla je ipak do mog stana u deset sati uveče i bila je drogirana. Ušli smo i otišli na galeriju, gde smo imali seks. Oboje smo voleli dominaciju, vezivali smo se, bičevali i koristili za to kanape, kaiševe i bilo šta što nam je bilo pri ruci. Vezao sam je kablom za kompjuter oko vrata i imali smo seks otpozadi. Ona se okrenula i videla je da imam "šljivu" na grudima i počela je da se dere, da mi psuje majku pedersku. Uspeo sam da je umirim posle nekih 15 minuta i nastavili smo da se mazimo. Onda je primetila ogrebotine od nečijih noktiju na mom vratu i totalno odlepila - ispričao je Dabetić.

On je rekao da je Noa tada skakala po galeriji, urlala "skote, pederu pedofilski, ubiću te" i da je uzela nož sa poda i skočila na njega. Kaže da je taj nož koristio da seče kablove, izolire, sim kartice.

- Ležao sam, a ona je pokušala da me iseče po vratu gde sam imao te ogrebotine, ali sam je rukom blokirao. Ipak me je udarila drškom noža u vilicu. Mahala je nožem ispred moje glave da me iseče, a ja sam je uhvatio za šaku i dršku noža. Onda me uhvatila drugom rukom oko vrata da me guši, a i ja sam nju desnom rukom uhvatio za vrat i jako stisnuo. Počeli smo da se davimo. Zadnjim atomom snage sam je bacio od sebe na drugi krevet, a nož je pao sa galerije. Uzeo sam štaku i sišao do kupatila. Video sam da mi je crven i krvav vrat i ispljunuo sam zub, koji se polomio kada me udarila drškom noža. Tresao sam se. Shvatio sam šta se dogodilo i seo sam na stolicu i zaspao nekih sat vremena - ispričao je Dabetić.

On kaže da se probudio sav mokar i da je otišao na galeriju da vidi šta je sa Noom.

- Ležala je na krevetu i mislio sam da spava, ali nije reagovala na moje cimanje i pokušaje da je osvestim. Sišao sam dole, seo na stolicu i nisam znao kako se to dogodilo. Posle sam pokušao da se ubijem, pio sam sve tablete iz kuće, uzimao drogu da se predoziram i da završim sa agonijom. Nisam znao šta da radim, prolazilo mi je kroz glavu da ću ići u zatvor i šta će da mi rade tamo, šta će biti sa porodicom. Posle nekih pet dana rešio sam da se otarasim tela i pošto sam se stalno drogirao to je trajalo deset dana i radio sam to iz delova. Na kraju je došla policija - kazao je optuženi.

Rekao je da se kaje, da to nije trebao to da uradi i da mu je to velika greška.

Odgovarajući na pitanja rekao je da im je u vezi bilo dosta ljubavi i sreće, ali i haosa u Noinim fazama ljubomore, kada je bila agresivna i pretila mu da će da bude sa njom, ili mrtav, ali ga nikada nije udarila. Kako je rekao, psovala mu je mater invalidsku i govorila "invalidu impotentni" i to vređanje ga je pogađalo.

Rekao je da je kabl bio na galeriji, jer mu je po celoj garsonjeri bila kompjuterska oprema. Kazao je da je bio iznerviran, ljut i besan kada ga je Noa napala zbog tragova na vratu, jer se to stalno ponavljalo.

Dabetić je ispričao da je za uništavanje tela koristio nož i kućnu hemiju. Imao je tri flaše solne kiseline i izbeljivač, a posle je još poručio iz prodavnice preko dostave.

Odgovarajući na pitanja tužioca Siniše Zorića, kazao je da je Noa jedno vreme od decembra do februara živela kod njega u stanu i da se posle viđao sa njom i pored problema koje mu je pravila, jer ih je vezivao seks. Rekao je da ga je privlačila kao osoba i ponovio da su u seksu voleli iste stvari, davljenje, gušenje, bičevanje. Nakon toga je rekao da više ne želi da odgovara na pitanja tužioca, ali ni suda. Samo je prethodno odgovorio na pitanje punomoćnika da se zatvora plašio, jer je imao mrtvo telo u stanu.

Suđenje će se nastaviti krajem maja gledanjem snimka kada je ipred Dabetićevog stana Noa Milovojev jednom napravila incident. Sud je naložio da se posle iznošenja odbrane uradi dopunsko psihijatrijsko veštačenje okrivljenog na okolnost njegove uračunljivosti.