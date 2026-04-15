Telefoni dvojice okrivljenih bili na mestu zločina: Suđenje za ubistvo Branislava Penčića u Obrenovcu

DAMIR Porčić, optuženi za teško ubistvo Branislava Penčića 19.3.2022. godine u Obrenovcu, odložio je danas iznošenje odbrane na suđenju u Višem sudu u Beogradu. Kako je rekao njegov branilac odbranu će izneti nakon što se u sudu pregledaju snimci nadzornih kamera.

Ipak, na suđenju je ispitan veštak Dragomir Vasiljević, koji je veštačio kretanje telefona na osnovu baznih stanica druge dvojice okrivljenih za saizvršilaštvo u ovom zločinu - Šaina Umerija i Igora Bajramija. On je rekao da jedan broj telefona sve vreme radi u paru sa telefonom koji je koristio Umeri i pojasnio da to znači da se javlja na istim mestima u Obrenovcu i naselju Kijevo u Rakovici kao Umerijev i da imaju međusobnu komunikaciju razgovorima.

Veštak je kazao i da je u vreme ubistva Umerijev mobilni telefon bio na baznoj stanici u Obrenovcu, koja pokriva mesto zločina i da je sa onim telefonom za koji još nije utvrđeno ko je koristio, bio u istoj baznoj stanici i u istom sektoru svih 44 sekunde razgovora.

Vasiljević je rekao i da su se šest dana ranije na području Makiša sreli okrivljeni Umeri i Bajrami, dok odbrana tvrdi da se to nije desilo. Veštak je objasnio da je ovaj zaključak izveden na osnovu kretanja broja telefona Umerija, odakle je pošao, kuda je išao i na kraju dolazi tačno na mesto gde se Bajrami nalazi i da zbog toga misli da su se sreli.

Sud je prihvatio predlog tužilaštva da se veštači i kretanje broja telefona koji je veštak danas pomenuo, a za koji za sada nije utvrđeno ko ga je koristio.

Prema optužnici Porčić i Umeri su boravili u hotelu u Rakovici i nekoliko dana zajedno se vozeći iznajmljenim automobilom pratili kretanje Branislava Penčića. Na dan zločina su ga nekoliko sati čekali u blizini zgrade gde živi, da bi, kada je Penčić stigao sa suprugom, parkirao auto, izašao i pošao ka kući, Porčić u njega pucao sa leđa iz pištolja sa prigušivačem.

Nakon toga su pobegli, a Umeri je Porčića ostavio u Makišu gde živi Bajrami, koji ga je preuzeo i odvezao na autobusku stanicu u Beogradu. Umeri je tamo stigao odvojeno iznajmljenim vozilom i otišao autobusom za Suboticu, a onda taksijem do Bogatića, gde je uhapšen. Porčić se prebacio u BiH, gde je posle nekoliko meseci uhapšen i izručen Srbiji.

Umeri je na suđenju priznao da je tih dana vozio Damira Porčića, ali je tvrdio da mu je on rekao da treba da se nađe sa poslovnim partnerom.

