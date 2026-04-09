UBIJEN, PA ZAKOPAN: Bolest branioca odložila nastavak suđenja za likvidaciju Slovenca 2019.

U VIŠEM sudu u Somboru danas je odložen nastavak suđenja bivšoj policajki K.K. (45) iz Sombora, osumnjičenoj za teško ubistvo državljanina Slovenije Tomaža Kostelnika, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u leto 2019. godine u blizini Monoštorskog puta, i P.B. (37) iz Vrbasa, koji se osim za isto krivično delo, tereti i za nelegalno oružje. Njegov branilac je tražio odlaganje iz zdravstvenih razloga, a astavak je zakazan 23. april.

Postupak protiv dvoje osumnjičenih vodi se zbog zločina koji se dogodio 2019., a koji je otkriven tek krajem jula 2024. godine, kada su u jednom voćnjaku pored Monoštorskog puta nedaleko od Sombora otkriveni ostaci tela.

Sumnja se da je K.K. koja je radila kao policijski službenik u Upravi granične policije, odvezla P.B. do jednog sela u okolini Sombora da uzme novac od izvesnog državljanina Slovenije, navodno po prethodnom dogovoru. Kada su stigli, K.K. je, kako se sumnja, ostala u automobilu, dok je P.B. naoružan njenim pištoljem izašao i otpočeo raspravu sa Slovencem, a zatim je i pucao u njega. Posle ispaljenog hica se vratio u vozilo, ali pištolj nije vratio policajki, već ga je poneo sa sobom.

PRITVOR OSUMNjIČENA K.K. će u sudnicu biti dovedena iz pritvora koji joj je produžen do 6. maja. Pritvor joj je produžen jer je za delo za koje se tereti, teško ubistvo kao saizvršilac, zaprećena kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor, kao i zbog uznemirenja javnosti.

Posle zločina, P.B. je navodno pretio K.K. i ucenjivao je tražeći novac kako bi joj vratio pištolj iz kog je počinjeno ubistvo. Ona je, kako saznajemo, u junu 2020. godine prijavila policiji da joj je pištolj ukraden, a onda je sa D.Š. rešila da premesti telo muškarca kog je, kako se sumnja, ubio P.B., kako bi prestao da joj preti. Telo su premestili na jednu lokaciju na Monoštorskom putu, gde je policija i pronašla posmrtne ostatke osobe za koju se pretpostavljalo da je slovenački državljanin, a što je potvrđeno DNK analizom.

K.K. je uhapšena 1. avgusta 2024. godine, a u tom trenutku P.B. se već nalazio u zatvoru zbog izdržavanja kazne za drugo krivično delo. Tada su lisice na ruke stavljene i D.Š. (38) iz Sombora, koji se teretio za pomoć učiniocu posle počinjenog krivičnog dela. On je sa Višim javnin tužilaštvom u Somboru sklopio sporazum o priznanju krivičnog dela, i osuđen je na dve godine i devet meseci zatvora.