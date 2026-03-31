Suđenja

BRAĆA PANIĆ OSLOBOĐENA OPTUŽBI DA SU ORGANIZOVALI PROSTITUCIJU: Evo kako je sudija obrazložio presudu

Slađana Matić

31. 03. 2026. u 14:32

TREĆI osnovni sud u Beogradu oslobodio je danas prvostepenom presudom braću Panić, Uroša i Miloša optužbi za posredovanje u prostituciji u salonima za masažu u stanovima na Novom Beogradu i Zemunu. Sud je ovih optužbi oslobodio i ostale okrivljene Ivana Zajelca, Vuka Stankovića i bračni par Davida i Sonju Luković.

Kako je sudija Miroslav Bošnjak kratko obrazložio prostitucija se definiše kao omogućavanje seksualnih usluga za novac, a ovde se pominju seksi masaža, milki masaža i ručna završnica.

- Po oceni ovog suda to nisu elementi prostitucije. Takođe, nije navedeno šta su te devojke radile, niti su one saslušane - rekao je kratko sudija Bošnjak.

Braća Panić nisu danas prisustvovala objavi prvostepene presude. Ostali okrivljeni su došli i radosno su reagovali u sudnici kada su čuli odluku.

Inače, tokom suđenja svedočile su dve devojke koje su pružale klijentima te masaže i opisale šta su radile, kako su naplaćivale i kome su davale polovinu novca. Treća devojka zbog duševne bolesti nije bila u stanju da svedoči.

Treće osnovno tužilaštvo najavilo je posle objave ove presude da će se žaliti, jer smatraju da je u postupku dokazano i izvesno utvrđeno da su svi okrivljeni počinili krivično delo za koje su optuženi - posredovanje u vršenju prostitucije u saizvršilaštvu i da sudska odluka nije u skladu sa zakonom.

OSLOBOĐENA BRAĆA PANIĆ, TUŽILAŠTVO ULAŽE ŽALBU NA PRESUDU: Sudska odluka nije u skladu sa zakonom
OSLOBOĐENA BRAĆA PANIĆ, TUŽILAŠTVO ULAŽE ŽALBU NA PRESUDU: Sudska odluka "nije u skladu sa zakonom"

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, saopštilo je danas da će da uloži žalbu na presudu kojom je nadležni sud oslobodio optužene braću Panić, Uroša i Miloša optužbi za posredovanje u prostituciji u salonima za masažu u stanovima na Novom Beogradu i Zemunu, kao i ostale okrivljene Ivana Zajelca, Vuka Stankovića i bračni par Davida i Sonju Luković.

NOI IZVAĐENI SVI ORGANI I MOZAK, VILICA SPOJENA ŽICOM: Jezivi detalji izneti na suđenju okrivljenom Ognjenu Dabetiću
NOI IZVAĐENI SVI ORGANI I MOZAK, VILICA SPOJENA ŽICOM: Jezivi detalji izneti na suđenju okrivljenom Ognjenu Dabetiću

VEŠTAK sudske medicine doktor Vladimir Živković naveo je da je mogući uzrok smrti tranvestita Noe Milivojev davljenje. On je u Višem sudu u Beogradu na današnjem suđenju Ognjenu Dabetiću okrivljenom za njeno teško ubistvo na svirep način, kazao da su se tako izjasnili s obzirom na stanje raskomadanih delova tela, koji su pronađeni u kantama sa hemikalijama u kupatilu stana u kojem je Dabetić živeo.

31. 03. 2026. u 16:01

