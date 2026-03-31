BRAĆA PANIĆ OSLOBOĐENA OPTUŽBI DA SU ORGANIZOVALI PROSTITUCIJU: Evo kako je sudija obrazložio presudu

TREĆI osnovni sud u Beogradu oslobodio je danas prvostepenom presudom braću Panić, Uroša i Miloša optužbi za posredovanje u prostituciji u salonima za masažu u stanovima na Novom Beogradu i Zemunu. Sud je ovih optužbi oslobodio i ostale okrivljene Ivana Zajelca, Vuka Stankovića i bračni par Davida i Sonju Luković.

Kako je sudija Miroslav Bošnjak kratko obrazložio prostitucija se definiše kao omogućavanje seksualnih usluga za novac, a ovde se pominju seksi masaža, milki masaža i ručna završnica.

- Po oceni ovog suda to nisu elementi prostitucije. Takođe, nije navedeno šta su te devojke radile, niti su one saslušane - rekao je kratko sudija Bošnjak.

Braća Panić nisu danas prisustvovala objavi prvostepene presude. Ostali okrivljeni su došli i radosno su reagovali u sudnici kada su čuli odluku.

Inače, tokom suđenja svedočile su dve devojke koje su pružale klijentima te masaže i opisale šta su radile, kako su naplaćivale i kome su davale polovinu novca. Treća devojka zbog duševne bolesti nije bila u stanju da svedoči.

Treće osnovno tužilaštvo najavilo je posle objave ove presude da će se žaliti, jer smatraju da je u postupku dokazano i izvesno utvrđeno da su svi okrivljeni počinili krivično delo za koje su optuženi - posredovanje u vršenju prostitucije u saizvršilaštvu i da sudska odluka nije u skladu sa zakonom.