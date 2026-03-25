Suđenja

DEČAK UBICA DOVEDEN U SUD POD PRATNJOM ŽANDARMERIJE: Danas nastavak ispitivanja zbog masakra u Ribnikaru (FOTO/VIDEO)

В.Н.

25. 03. 2026. u 08:45 >> 09:24

U ZGRADU Specijalnog suda u Beogradu doveden je K. K, maloletnik koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara te škole.

ДЕЧАК УБИЦА ДОВЕДЕН У СУД ПОД ПРАТЊОМ ЖАНДАРМЕРИЈЕ: Данас наставак испитивања због масакра у Рибникару (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: N. Skenderija/ R. Prelić

On bi danas trebalo da bude ispitan na suđenju njegovim roditeljima Miljani i Vladimiru Kecmanoviću.

Maloletnik je iz zdravstvene ustanove u kojoj se nalazi skoro tri godine dovezen najverovatnije kolima Hitne pomoći, dok je ispred i iza bilo nekoliko policijskih automobila.

Foto: Foto: Tanjug/Rade Prelic

POGLEDAJ GALERIJU

Njemu je ovo treće svedočenje, jer je ispitan u istrazi i tokom prethodnog postupka. Tokom ponovljenog postupka su optuženi Kecmanovići izneli odbranu, dok su saslušani i oštećeni, odnosno članovi porodice ubijenih i ranjenih.

U sud stigla i Miljana Kecmanović

Miljana Kecmanović, majka dečka K. K, koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara skole, stigla je u zgradu Specijalnog suda u Beogradu gde se danas nastavlja suđenje njoj i njenom suprugu.

Ona je došla u pratnji svojih advokata, dok su oštećeni, odnosno članovi porodice ubijenih i ranjenih, stigli u pratnji svojih punomoćnika.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Telegraf.rs (@telegraf.rs)

Jutros oko 8 sati je maloletni izvršilac masovnog ubistva dovezen u sud iz bolnice u kojoj se nalazi skoro tri godine.

Njegov otac bi trebalo da bude dovezen iz pritvora u kom se nalazi od hapšenja prošle godine.

Stigle i porodice tragično ubijene dece

U sud su stigle i porodice ubijenih, u pratnji advokata. 

Foto: N. Skenderija

Među prvima su stigli roditelji Andrije Čikića.

Tu je i Anđelko Aćimović. Prema njegovim rečima, roditelji priželjkuju da Kosta K. odgovori na sva pitanja.

Foto: Фото: Н. Скендерија

POGLEDAJ GALERIJU

Kecmanovići od početka suđenja negiraju krivicu. Ovo suđenje je, inače, zatvoreno za javnost na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, radi zaštite interesa maloletnih lica i privatnosti oštećenih, a postupak se ponavlja zato što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su Kecmanovići bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio da se ponovi suđenje.

BONUS VIDEO

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Suđenja

0 0

MUŽ JE UBADAO SVE DO SMRTI: Održano pripremno ročište za suđenje zločin u Vojvođanskoj ulici u Novom Sadu

PRED Višim sudom u Novom Sadu danas je održano pripremno ročište za suđenje Slobodanu T. (59), osumnjičenom da je 22. aprila 2025. godine u Ulici Vojvođanska 3 u novosadskom naselju Grbavica, ubodima nožem usmrtio dvadeset godina mlađu nevenčanu suprugu Branku Popović. Glavni pretres je zakazan za 20. maj, i u sud će biti doveden iz pritvora u kom se nalazi od hapšenja.

24. 03. 2026. u 22:59

Politika
Tenis
Fudbal
