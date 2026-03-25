DEČAK UBICA DOVEDEN U SUD POD PRATNJOM ŽANDARMERIJE: Danas nastavak ispitivanja zbog masakra u Ribnikaru (FOTO/VIDEO)
U ZGRADU Specijalnog suda u Beogradu doveden je K. K, maloletnik koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara te škole.
On bi danas trebalo da bude ispitan na suđenju njegovim roditeljima Miljani i Vladimiru Kecmanoviću.
Maloletnik je iz zdravstvene ustanove u kojoj se nalazi skoro tri godine dovezen najverovatnije kolima Hitne pomoći, dok je ispred i iza bilo nekoliko policijskih automobila.
Njemu je ovo treće svedočenje, jer je ispitan u istrazi i tokom prethodnog postupka. Tokom ponovljenog postupka su optuženi Kecmanovići izneli odbranu, dok su saslušani i oštećeni, odnosno članovi porodice ubijenih i ranjenih.
U sud stigla i Miljana Kecmanović
Miljana Kecmanović, majka dečka K. K, koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara skole, stigla je u zgradu Specijalnog suda u Beogradu gde se danas nastavlja suđenje njoj i njenom suprugu.
Ona je došla u pratnji svojih advokata, dok su oštećeni, odnosno članovi porodice ubijenih i ranjenih, stigli u pratnji svojih punomoćnika.
Jutros oko 8 sati je maloletni izvršilac masovnog ubistva dovezen u sud iz bolnice u kojoj se nalazi skoro tri godine.
Njegov otac bi trebalo da bude dovezen iz pritvora u kom se nalazi od hapšenja prošle godine.
Stigle i porodice tragično ubijene dece
U sud su stigle i porodice ubijenih, u pratnji advokata.
Među prvima su stigli roditelji Andrije Čikića.
Tu je i Anđelko Aćimović. Prema njegovim rečima, roditelji priželjkuju da Kosta K. odgovori na sva pitanja.
Kecmanovići od početka suđenja negiraju krivicu. Ovo suđenje je, inače, zatvoreno za javnost na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, radi zaštite interesa maloletnih lica i privatnosti oštećenih, a postupak se ponavlja zato što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su Kecmanovići bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio da se ponovi suđenje.
