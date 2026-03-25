BRAŠNJOVIĆA NIKO NIJE PREPOZNAO: Na suđenju za ubistva "škaljaraca" u grčkoj optuženi sam za sebe tražio ukidanje pritvora

PRED Specijalnim sudom u Beogradu juče je izvođenjem poruka sa kriptovane aplikacije "Skaj" nastavljeno suđenje optuženima za pripadnost grupi Veljka Belivuka i Darka Šarića, kojima se na teret stavlja ubistvo četvorice "škaljaraca" u Grčkoj.

Reč je o Igoru Dedoviću i Stevanu Stamatoviću u Atini, kao i Alanu Kožaru i Damiru Hadžiću na Krfu, 2020. godine.

U sudnici je prikazana prepiska čet grupe u kojoj su bili, kako tužilaštvo navodi, Radoje Zvicer, Radoje Živković, Milan Vujotić, Milan Knežević, kao i Milovan Zdravković, koji je u decembru prošle godine izručen Srbiji, a u kojoj se videlo nekoliko fotografija pušaka i silikonskih maski.

Tužilac je rekao da se u porukama vidi da je Zdravković napisao da pokušavaju da pronađu lokacije na kojima se potencijalno nalaze Kožar i Hadžić, odnosno da su u grupu slali fotografije teretane za koju su naveli da tu treniraju.

Među porukama se pominje i Zemo, za kog se u optužnici navodi da je Ratko Živković i da je bio pripadnik "kavačkog klana", ali se predstavljao kao pripadnik "škaljarskog" i da se tako dopisivao sa Kožarom.

Advokati Radeta Stojićevića, Dušana Jovanovića, Vladimira Mandića, Vladimira Vojnovića tražili su za njih ukidanje pritvora, dok je Milinko Brašnjović to učinio sam za sebe:

- Od 40-50 svedoka niko nije prepoznao Milinka Brašnjovića. Ni u jednom od sedam-

-osam stanova nije pronađen DNK Milinka Brašnjovića, jer u njima nije bio, a nisu nađeni ni u vozilu koje se spominje. Mene su moji roditelji učili da pratim znakove pored puta, pa evo, baš na dan kada je ta ista Francuska, koja je poslala "Skaj" bombardovala SRJ, baš na taj dan vam je Belivuk dao dokumenta koja pokazuju da tužilaštvo šest godina obmanjuje i da nisu u pitanju isprave. "Skaj" nije isprava, 25 meseci sam u pritvoru ni za šta. Ista ta Francuska je sahranila navode o ispravama.

Sudija je odbila sve predloge.