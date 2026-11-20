NA području Južnobačkog okruga, u četvrtak, 19. novembra, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je po jedna osoba zadobila teške i lake povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća.

Foto: D. Milovanović

Policijska uprava u Novom Sadu je, 19. novembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 457 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 19 vozača, a zadržan je jedan vozač, zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.

Zadržani vozač će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.