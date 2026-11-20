PO JEDNA OSOBA TEŽE I LAKŠE POVREĐENA: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se devet saobraćajnih nesreća
NA području Južnobačkog okruga, u četvrtak, 19. novembra, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je po jedna osoba zadobila teške i lake povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 19. novembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 457 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 19 vozača, a zadržan je jedan vozač, zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.
Zadržani vozač će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.
Preporučujemo
ODBAČENA BEOGRADSKA OPTUŽNICA ZA NADSTREŠNICU: Apelacioni sud doneo konačnu odluku
20. 11. 2026. u 17:12
IZNUDIO NOVAC NA IME NEPOSTOJEĆEG DUGA: Uhapšen muškarac (33) iz Zrenjanina
20. 11. 2026. u 15:13
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)