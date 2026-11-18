POKRETNE stepenice u Tržnom centru "Galerija", na kojima se dogodio incident kada je grupa učenika Osnovne škole "Despot Stefan Lazarević" pala tokom silaska, danas su zatvorene za posetioce. U ovom događaju povređeno je desetoro dece, ali, srećom, niko od njih nije životno ugrožen, niti je zadobio teže povrede.

Foto: Privatna arhiva

Povodom incidenta oglasila se i Osnovna škola "Despot Stefan Lazarević", potvrdivši da su povređeni učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda, koji su u organizovanoj poseti bioskopu boravili u tržnom centru.

Kako je navedeno u saopštenju koje je potpisala direktorka škole Marija Todorović, do nezgode je došlo tokom silaska niz pokretne stepenice, kada je više učenika palo, a desetoro njih zadobilo povrede. Učiteljice su odmah obavestile roditelje, a potom su zajedno sa povređenom decom vozilima Hitne pomoći prevezene u zdravstvene ustanove.

- Svi učenici su zbrinuti. Sedmoro sa lakšim povredama upućeno je na kućno lečenje nakon pregleda u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", dok je troje zadržano na daljoj opservaciji. Niko od učenika nije životno ugrožen - navela je direktorka škole. - Odlazak u bioskop bio organizovan u skladu sa Godišnjim planom rada škole, kao i da su za ovu aktivnost roditelji prethodno potpisali saglasnost. Tokom polugodišta su predviđena dva poludnevna izlaska učenika, u okviru aktivnosti "Putujuća učionica", kao i jedna poseta pozorištu ili bioskopu, u suprotnoj smeni od one u kojoj deca pohađaju nastavu.

Foto: Privatna arhiva

O događaju je obavešteno i Ministarstvo prosvete, koje je saopštilo da je škola najavila sastanak Tima za krizne situacije. Ministarstvo će pratiti postupanje ustanove i pružiti joj potrebnu podršku, a povređenim učenicima poželelo je brz oporavak.

U međuvremenu, nadležno Prvo osnovno javno tužilaštvo obavilo je uviđaj i naložilo prikupljanje kompletne dokumentacije koja se odnosi na puštanje u rad i redovno održavanje pokretnih stepenica. Dežurni javni tužilac pregledao je snimke sa kamera video-nadzora i naložio njihovo zvanično pribavljanje.

Takođe je naloženo da policija obavi razgovore sa učiteljicama, direktorkom škole i ovlašćenim predstavnicima Tržnog centra "Galerija", kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do nezgode.

Prema nezvaničnim informacijama, jedna od mogućnosti je da se devojčici pertla uplela u mehanizam pokretnih stepenica, nakon čega je pala i povredila glavu. Tanjug je, međutim, preneo i drugačiju verziju događaja, prema kojoj su se stepenice iznenada zaustavile, a zatim ponovo pokrenule, usled čega je jedno dete izgubilo ravnotežu i palo na učenike koji su se nalazili iza njega. To je, prema toj verziji, izazvalo lančano spoticanje i pad više dece.

Koji je od ovih scenarija doveo do incidenta, trebalo bi da bude utvrđeno tokom dalje istrage. Odluka o eventualnom pokretanju postupka biće doneta nakon što tužilaštvu budu dostavljeni svi policijski izveštaji i konačna medicinska dokumentacija o stepenu povreda dece.