IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENO 36 VOZAČA: Za nedelju dana u Subotici 12 saobraćajnih nesreća

Tokom protekle nedelje na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda.

FOTO:Lj.P.

U pet saobraćajnih nezgoda šest osoba je lakše povređeno, dok je u sedam saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 65 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdata su 603 prekršajna naloga i iz saobraćaja je isključeno 36 vozača od kojih je za pet određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 14 intervencija.

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