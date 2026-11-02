Nesreće

IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENO 36 VOZAČA: Za nedelju dana u Subotici 12 saobraćajnih nesreća

Jelena Lemajić

02. 11. 2026. u 09:56

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Tokom protekle nedelje na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda.

ИЗ САОБРАЋАЈА ИСКЉУЧЕНО 36 ВОЗАЧА: За недељу дана у Суботици 12 саобраћајних несрећа

FOTO:Lj.P.

 U pet saobraćajnih nezgoda šest osoba je lakše povređeno, dok je u sedam saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 65 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdata su 603 prekršajna naloga i iz saobraćaja je isključeno 36 vozača od kojih je za pet određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 14 intervencija.                     

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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