ČETIRI OSOBE TEŽE, A TRI LAKŠE POVREĐENE: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se 14 saobraćajnih nesreća

NA području JUžnobačkog okruga, u sredu, 21. oktobra, dogodilo se 14 saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe zadobile teške, a tri lake povrede. U sitom periodu, na području Grada Novog Sada, dogpodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba teže, a tri su lakše povređene.

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

Policijska uprava u Novom Sadu je, 21. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 386 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključen 21 vozač i sedam vozila, a zadržan je jedan vozač, zbog vožnje pod dejstvom alkohola. On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.