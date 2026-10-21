POGINULA ŽENA: Teška saobraćajka u Novom Beogradu
U VOJVOĐANSKOJ ulici u Novom Beogradu, danas oko 14,20 sčasocva, dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je, nažalost, smrtno stradala jedna žena - pešak.
Na nju je, prema prvim informacijama iz istrage, naleteo putnički autombil u trenutku dok je pretrčavala ulicu van pešačkog prelaza.
Hitna pomoć je po dolasku, nažalost, mogla samo da konstatuje smrt na licu mesta.
Policija je obavila uviđaj.
Preporučujemo
ZAPLENjENO 40 KILOGRAMA KANABISA: Dobar „ulov“ pripadnika policije u Kraljevu
21. 10. 2026. u 15:19
NISU PLATILI ZAKUP, OSTAVILI RANAC: Suđenje okrivljenim za ubistvo Milana Šuše
21. 10. 2026. u 15:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)