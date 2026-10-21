POGINULA ŽENA: Teška saobraćajka u Novom Beogradu

U VOJVOĐANSKOJ ulici u Novom Beogradu, danas oko 14,20 sčasocva, dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je, nažalost, smrtno stradala jedna žena - pešak.

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Na nju je, prema prvim informacijama iz istrage, naleteo putnički autombil u trenutku dok je pretrčavala ulicu van pešačkog prelaza.

Hitna pomoć je po dolasku, nažalost, mogla samo da konstatuje smrt na licu mesta.

Policija je obavila uviđaj.