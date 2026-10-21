Nesreće

POGINULA ŽENA: Teška saobraćajka u Novom Beogradu

Jelisaveta Ljutić

21. 10. 2026. u 18:58

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U VOJVOĐANSKOJ ulici u Novom Beogradu, danas oko 14,20 sčasocva, dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je, nažalost, smrtno stradala jedna žena - pešak.

ПОГИНУЛА ЖЕНА: Тешка саобраћајка у Новом Београду

Unsplash

Na nju je, prema prvim informacijama iz istrage, naleteo putnički autombil u trenutku dok je pretrčavala ulicu  van pešačkog prelaza.

Hitna pomoć je po dolasku, nažalost, mogla samo da konstatuje smrt na licu mesta.

Policija je obavila uviđaj.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa

Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa