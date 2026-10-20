GORI PORODIČNA KUĆA U ADICAMA: Vatrogasci na licu mesta, gašenju se pridružili i građani (VIDEO)
U ULICI Slavka Rodića u vojvođanskom naselju Adice izgorela je porodična kuća.
Kako piše portal 192_rs na terenu je više vatrogasnih ekipa, a gašenju požara priključili su se i građani. Kako se vidi na snimku vatra guta kuću, dok se gust crni dim širi naseljem.
Na svu sreću nema povređenih, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta.
Požar je lokalizovan.
Za sad nije poznat uzrok požara.
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