Nesreće

GORI PORODIČNA KUĆA U ADICAMA: Vatrogasci na licu mesta, gašenju se pridružili i građani (VIDEO)

Ana Đokić

20. 10. 2026. u 16:44

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U ULICI Slavka Rodića u vojvođanskom naselju Adice izgorela je porodična kuća.

ГОРИ ПОРОДИЧНА КУЋА У АДИЦАМА: Ватрогасци на лицу места, гашењу се придружили и грађани (ВИДЕО)

Foto: Credit: Marko Beric / Alamy / Profimedia

Kako piše portal 192_rs na terenu je više vatrogasnih ekipa, a gašenju požara priključili su se i građani. Kako se vidi na snimku vatra guta kuću, dok se gust crni dim širi naseljem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Na svu sreću nema povređenih, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta.

Požar je lokalizovan.

Za sad nije poznat uzrok požara.

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