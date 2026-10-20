JEDAN POTPUNO PIJAN, DVOJICA PRETICALI KOLONU NA NEISPREKIDANOJ LINIJI: Vozačima u Stepanovićevu i Vrbasu prijava za nasilničku vožnju

POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 19. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 319 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

FOTO:MUP

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 17 vozača i pet vozila, a zadržana su četiri vozača, jedan zbog vožnje pod dejstvom lakohola i tri zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju tereti se vozač koji je u Stepanovićevu vozio u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohjola u organizmu. Takođe, za isti prekršaj terete se i dva vouača koja su u Vrbasu, preko neisprekidane linije, pretekli kolonu od četiri, odnosno pet vozila. Zadržani vozači biće privedeni sudiji za prekršaje.

U ponedeljak, 19. oktobra, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe zadobile lake telesne povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe lakše povređene.