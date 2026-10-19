IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENO 32 VOZAČA: Na severu Vojvodine osam saobraćajnih nezgoda
U periodu od 12. do 18. oktobra na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda. U šest saobraćajnih nezgoda jedna osoba je teže povređena i sedam osoba je lakše povređeno, dok je u dve saobraćajne nezgode pričinjena samo materijalna šteta.
U navedenom periodu, policija je podnela 74 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 695 prekršajnih naloga i iz saobraćaja su isključena 32 vozača od kojih je za pet određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.
U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 11 intervencija.
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