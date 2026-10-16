ČETIRI OSOBE LAKŠE POVREĐENE: Na putevima u Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se 14 saobraćajnih nesreća

NA području Južnobačkog okruga, u četvrtak, 15. oktobra, dogodilo se 14 saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe zadobile lake telesne povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe lakše povređene.

FOTO:Lj.P.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 15. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 303 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 16 vozača i četiri vozila, a zadržan je jedan vozač, zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.