ČETIRI OSOBE LAKŠE POVREĐENE: Na putevima u Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se 14 saobraćajnih nesreća
NA području Južnobačkog okruga, u četvrtak, 15. oktobra, dogodilo se 14 saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe zadobile lake telesne povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe lakše povređene.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 15. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 303 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 16 vozača i četiri vozila, a zadržan je jedan vozač, zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.
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