DVE OSOBE TEŠKO, A TRI LAKŠE POVREĐENE: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se devet saobraćajnih nesreća
NA putevima u Južnobačkom okrugu u ponedeljak, 12. oktobra, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je su dve osobe zadobile teške, a tri lake povrede.
U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo ,se pet saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba teže, a tri su lakše povređene.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 12. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 261 prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 19 vozača i šest vozila, a zadržana su dva vozača, jedan zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a jedan zbog nasilničke vožnje.
Za nasilničku vožnju tereti se vozač, koji je vozio automobil u Novom Sadu, u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu. On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.
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