(IZ)GOREO STAN: Požar u centru Kraljeva

U požaru koji je jutros, oko šest sati, pod još nerazjašnjenim okolnostima, izbio u stanu na poslednjem spratu stambene zgrade u Ulici cara Dušana u centru Kraljeva, niko nije nastradao, ali je pričinjena velika materijalna šteta.

G.Šljivić

Ovom prilikom, kako saznajemo, dve osobe su se nagutale dima i preventivno su prevezene u Opštu bolnicu „Studenica“ u Kraljevu gde su i zbrinute.

Efikasnom intervencijom ovdašnjih vatrogasno-spasilačkih ekipa požar je lokalizovan, a šta je uzrok, kao i kolika je materijalna šteta koja, sasvim izvesno, nije mala, utvrdiće istraga nadležnih službi.