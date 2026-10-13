Nesreće

(IZ)GOREO STAN: Požar u centru Kraljeva

Goran Ćirović

13. 10. 2026. u 09:18

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U požaru koji je jutros, oko šest sati, pod još nerazjašnjenim okolnostima, izbio u stanu na poslednjem spratu stambene zgrade u Ulici cara Dušana u centru Kraljeva, niko nije nastradao, ali je pričinjena velika materijalna šteta.

(ИЗ)ГОРЕО СТАН: Пожар у центру Краљева

G.Šljivić

Ovom prilikom, kako saznajemo, dve osobe su se nagutale dima i preventivno su prevezene u Opštu bolnicu „Studenica“ u Kraljevu gde su i zbrinute.

Efikasnom intervencijom ovdašnjih vatrogasno-spasilačkih ekipa požar je lokalizovan, a šta je uzrok, kao i kolika je materijalna šteta koja, sasvim izvesno, nije mala, utvrdiće istraga nadležnih službi.

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