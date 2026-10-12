IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENO 118 VOZAČA, ČETIRI VOZILI NASILNIČKI: Pune ruke posla za policiju tokom vikenda u Južnobačkom okrugu
POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 699 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 118 vozača i osam vozila, a zadržano je 18 vozača, osam jer su vozili pod dejstvoma lkohola, šest zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja pekršaja i četiri zbog nasilničke vožlje.
Za nasilničku vožnju terete se vozači koji su u Đurđevu, Pivnicama, Srbobranu i Vrbasu vozili automobile u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu. Zadržani vozači biće privedeni sudiji za prekršaje.
Minulog vikenda, odnosno od 9. do 11. oktobra, na području Južnobačkog okruga, dogodila se 31 saobraćajna nesreća u kojoj su dve osobe zadobile teške, a 17 lake telesne povrede.
U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se 18 saobraćajnih nesreća u kojima je šest osoba lakše povređeno.
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