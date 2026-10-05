JOŠ 30 DANA PRITVORA ZA VOZAČA: Istraga o teškoj saobraćajnoj nesreći u Kraljevu krajem avgusta

Odlukom Višeg suda u Kraljevu, vozaču „seata“ J.A. (26) iz ovog grada, osumnjičenom da je krajem avgusta izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula petogodišnja Vera Banović, dok je još nekoliko osoba povređeno, podužen je pritvor za još 30 dana.

G.Šljivić

On se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a kako saznajemo, tokom istrage biće saslušani svedoci, pribavljeni nalazi i mišljenja veštaka medicinske i saobraćajne struke, kao i izvedeni drugi dokazi.

Tragedija se, podsećamo, dogodla 24. avgusta u večernjim satima, kada je J.A., upravljajući automobilom bez vozačke dozvole, velikom brzinom bukvalno pokosio Veru Banović, njenu mlađu sestru Anu (1), majku Draganu (32) i oca Strahinju B. (35) dok su bili u porodičnoj šetnji u pešačkj zoni na ibarskom keju.

Petogodišnja Vera je, nažalost, dan kasnije podlegla povredama u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj, dok je njena mlađa sestra Ana u stabilnom stanu ubrzo otpuštena na kućno lečenje. Majka je sa višestrukim prelomima takođe bolnički zbrinuta, dok je otac prošao sa lakšim ozledama.