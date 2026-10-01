Nesreće

PORASTAO BROJ POVREĐENIH U LANČANOM SUDARU, MEĐU NJIMA I DECA: Novi detalji karambola kod Kuzmina - muškarac u teškom stanju

Ana Đokić

01. 10. 2026. u 15:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U TEŠKOM lančanom sudaru koji se danas oko 13 časova dogodio na auto-putu kod Kuzmina povređeno je više osoba, a četvoro povređenih prevezeno je u Zdravstveni centar Sremska Mitrovica. Među njima je i dvoje dece.

ПОРАСТАО БРОЈ ПОВРЕЂЕНИХ У ЛАНЧАНОМ СУДАРУ, МЕЂУ ЊИМА И ДЕЦА: Нови детаљи карамбола код Кузмина - мушкарац у тешком стању

FOTO.Lj.P.

Kako je potvrđeno u Zdravstvenom centru Sremska Mitrovica, jedan muškarac zadobio je teške telesne povrede. On je svestan i komunikativan, a za sada nema indikacija za operativni zahvat.

Drugi povređeni muškarac zadobio je lakše telesne povrede. Obojica su hospitalizovana na Odeljenju opšte hirurgije i nalaze se pod stalnim nadzorom lekara.

U bolnicu je dovezeno i dvoje dece. Nakon dijagnostike zadržani su na Odeljenju dečije hirurgije radi opservacije. Reč je o lakšim povredama i deca nisu vitalno ugrožena.

U lančanom sudaru učestvovala su četiri teretna i šest putničkih vozila. Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen, a policija obavlja uviđaj.

Na području gde se dogodila nezgoda prisutni su gust dim i jak vetar, zbog čega je vidljivost otežana. Postoji sumnja da su takvi uslovi mogli da doprinesu sudaru, ali uzrok nezgode za sada nije zvanično potvrđen.

Više detalja o okolnostima lančanog sudara biće poznato nakon završenog uviđaja.

(Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN: Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku Dan počinjem i završavam molitvom

"VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN": Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku "Dan počinjem i završavam molitvom"