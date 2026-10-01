PORASTAO BROJ POVREĐENIH U LANČANOM SUDARU, MEĐU NJIMA I DECA: Novi detalji karambola kod Kuzmina - muškarac u teškom stanju

U TEŠKOM lančanom sudaru koji se danas oko 13 časova dogodio na auto-putu kod Kuzmina povređeno je više osoba, a četvoro povređenih prevezeno je u Zdravstveni centar Sremska Mitrovica. Među njima je i dvoje dece.

FOTO.Lj.P.

Kako je potvrđeno u Zdravstvenom centru Sremska Mitrovica, jedan muškarac zadobio je teške telesne povrede. On je svestan i komunikativan, a za sada nema indikacija za operativni zahvat.

Drugi povređeni muškarac zadobio je lakše telesne povrede. Obojica su hospitalizovana na Odeljenju opšte hirurgije i nalaze se pod stalnim nadzorom lekara.

U bolnicu je dovezeno i dvoje dece. Nakon dijagnostike zadržani su na Odeljenju dečije hirurgije radi opservacije. Reč je o lakšim povredama i deca nisu vitalno ugrožena.

U lančanom sudaru učestvovala su četiri teretna i šest putničkih vozila. Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen, a policija obavlja uviđaj.

Na području gde se dogodila nezgoda prisutni su gust dim i jak vetar, zbog čega je vidljivost otežana. Postoji sumnja da su takvi uslovi mogli da doprinesu sudaru, ali uzrok nezgode za sada nije zvanično potvrđen.

Više detalja o okolnostima lančanog sudara biće poznato nakon završenog uviđaja.

(Kurir)