Nesreće

MAŠINA RADNIKU POVREDILA RUKU: Nezgoda u fabrici pekarskih proizvoda u Leskovcu

Игор Митић
Igor Mitić

01. 10. 2026. u 15:07

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RADNIK jedne fabrike opekarskih proizvoda u Leskovcu teško je povređen kada mu je mašina zahvatila ruku.

МАШИНА РАДНИКУ ПОВРЕДИЛА РУКУ: Незгода у фабрици пекарских производа у Лесковцу

I.Mitić

On je tom prilikom zadabio ozbiljne povrede celog ekstremiteta zbog kojih je, nakon ukazane prve pomoći, transportovan u niški Univerziteski klinički centar.

Prema nezvaničnim saznanjima, do povrede je došlo u četvrtak, u prvim satima treće smene, a još teže posledice su sprečene brzom reakcijom kolega povređenog radnika, starog oko 30 godina.

Oni su odmah zaustavili transportu traku, pružili pomoć povređenom i pozvali Hitnu pomoć, a o incidentu je odmah obaveštena i policija odnosno nadležno tužilaštvo.

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