MAŠINA RADNIKU POVREDILA RUKU: Nezgoda u fabrici pekarskih proizvoda u Leskovcu

RADNIK jedne fabrike opekarskih proizvoda u Leskovcu teško je povređen kada mu je mašina zahvatila ruku.

I.Mitić

On je tom prilikom zadabio ozbiljne povrede celog ekstremiteta zbog kojih je, nakon ukazane prve pomoći, transportovan u niški Univerziteski klinički centar.

Prema nezvaničnim saznanjima, do povrede je došlo u četvrtak, u prvim satima treće smene, a još teže posledice su sprečene brzom reakcijom kolega povređenog radnika, starog oko 30 godina.

Oni su odmah zaustavili transportu traku, pružili pomoć povređenom i pozvali Hitnu pomoć, a o incidentu je odmah obaveštena i policija odnosno nadležno tužilaštvo.