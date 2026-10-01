Nesreće

PRONAĐENO TELO MUŠKARCA KOD LESKOVCA: Nema sumnje da je smrt bila nasilna

Игор Митић
Igor Mitić

01. 10. 2026. u 15:01

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Telo muškarca pronađeno je jutros u blizini jednog ugostiteljskog objekta kraj regionalnog puta Leskovac- Vlasotince.

ПРОНАЂЕНО ТЕЛО МУШКАРЦА КОД ЛЕСКОВЦА: Нема сумње да је смрт била насилна

I. Mitić

Telo je otkriveno oko 7.30 časova, a prema nezvaničnim informacijama, radi se o čoveku, starom oko 60 godina, čiji se identitet utvrđuje.

U policiji je rečeno da nema sumnje da je do smrti nesrećnog čoveka došlo nasilnim putem. Utvrđuju se sve okolnosti ovog događaja, a uzrok smrti pokazaće obdukcija.

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