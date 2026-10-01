JEDNA OSOBA TEŠKO, A ŠEST LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se 14 saobraćajnih nesreća
NA putevima u Južnobačkom okrugu, u sredu, 30 septembra, dogodilo se 14 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške, a šest lake povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada dogodilomse deset saobraćajnih nesreća u kojima je pet osoba lakše povređeno.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 30. septembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 329 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 18 vozača i šest vozila, a zadržana su tri vozača, jedan zbog vožnje pod dejstvom alkohola i dva zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Oni će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
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