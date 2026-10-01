Nesreće

LANČANI SUDAR 10 VOZILA KOD KUZMINA: Četiri kamiona i šest auta se sudarili na auto-putu, tri osobe u bolnici

Ana Đokić

01. 10. 2026. u 14:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LANČANI sudar dogodio se na auto-putu kod Kuzmina oko 13 sati, a kako je potvrđeno iz PU Sremska Mitrovica, u udesu je učestvovalo 10 vozila.

ЛАНЧАНИ СУДАР 10 ВОЗИЛА КОД КУЗМИНА: Четири камиона и шест аута се сударили на ауто-путу, три особе у болници

Foto: Printskrin/Iks/ Regionalna TV Banat Vršac

Prema prvim informacijama, povređene su tri osobe.

Prema poznatim informacijama, sudarila su se četiri teretna i šest putničkih vozila. 

Nakon kompletne obustave saobraćaja, saobraćaj je u smeru ka Batrovcima pušten samo brzom trakom.

U toku je uviđaj na licu mesta, a primetan je i veći broj ekipa Hitne pomoći, dok za sada detaljnijih informacija o povređenima nema. Tri povređene osobe sanitetima Hitne pomoći prevezene su u bolnicu u Sremskoj Mitrovici.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZLATA PETROVIĆ MI JE BILA LJUBAVNICA, A SADA JE PRIJATELJICA MOJE SUPRUGE: Poznati Srbin otkrio detalje afere sa folkerkom - Ona je faca

"ZLATA PETROVIĆ MI JE BILA LjUBAVNICA, A SADA JE PRIJATELjICA MOJE SUPRUGE": Poznati Srbin otkrio detalje afere sa folkerkom - "Ona je faca"