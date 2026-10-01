LANČANI SUDAR 10 VOZILA KOD KUZMINA: Četiri kamiona i šest auta se sudarili na auto-putu, tri osobe u bolnici
LANČANI sudar dogodio se na auto-putu kod Kuzmina oko 13 sati, a kako je potvrđeno iz PU Sremska Mitrovica, u udesu je učestvovalo 10 vozila.
Prema prvim informacijama, povređene su tri osobe.
Prema poznatim informacijama, sudarila su se četiri teretna i šest putničkih vozila.
Nakon kompletne obustave saobraćaja, saobraćaj je u smeru ka Batrovcima pušten samo brzom trakom.
U toku je uviđaj na licu mesta, a primetan je i veći broj ekipa Hitne pomoći, dok za sada detaljnijih informacija o povređenima nema. Tri povređene osobe sanitetima Hitne pomoći prevezene su u bolnicu u Sremskoj Mitrovici.
(Telegraf)
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