LANČANI SUDAR 10 VOZILA KOD KUZMINA: Četiri kamiona i šest auta se sudarili na auto-putu, tri osobe u bolnici

LANČANI sudar dogodio se na auto-putu kod Kuzmina oko 13 sati, a kako je potvrđeno iz PU Sremska Mitrovica, u udesu je učestvovalo 10 vozila.

Foto: Printskrin/Iks/ Regionalna TV Banat Vršac

Prema prvim informacijama, povređene su tri osobe.

Prema poznatim informacijama, sudarila su se četiri teretna i šest putničkih vozila.

Nakon kompletne obustave saobraćaja, saobraćaj je u smeru ka Batrovcima pušten samo brzom trakom.

U toku je uviđaj na licu mesta, a primetan je i veći broj ekipa Hitne pomoći, dok za sada detaljnijih informacija o povređenima nema. Tri povređene osobe sanitetima Hitne pomoći prevezene su u bolnicu u Sremskoj Mitrovici.

(Telegraf)