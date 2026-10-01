SERIJA NESREĆA KOD MIŠELUKA PARALISALA SAOBRAĆAJ: Neobeležen autobus i sudar u tunelu stvorili čep (VIDEO)
DRAMATIČNA situacija i saobraćajni kolaps zabeleženi su na putu ka Sremskoj Kamenici, gde je u kratkom vremenskom razmaku došlo do lančanih incidenata i nesreća, prenose svedoci na društvenim mrežama.
Sve je počelo kada se autobus pokvario na izuzetno rizičnom mestu - na samom skretanju za Mišeluk. Umesto da mesto kvara bude propisno obeleženo, autobus se zaustavio u saobraćajnoj traci sa uključenim pokazivačima pravca, ali bez postavljenog sigurnosnog trougla. Usledila je brza reakcija, ali sa teškim posledicama: devojka koja je upravljala automobilom nije na vreme uočila neobeleženu prepreku na putu i zakucala se u zadnji deo autobusa.
Dok su se na mestu prvog udesa stvarale gužve, usledio je novi udarac na već paralisan saobraćaj. U samom tunelu došlo je do teškog sudara između motocikliste i putničkog automobila.
Saobraćaj na ovoj deonici je znatno usporen i odvija se uz otežane uslove, dok se vozačima savetuje maksimalan oprez i izbegavanje ovog pravca ukoliko je to moguće. Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda učesnika u ovim udesima, a uviđaj nadležnih službi je u toku.
(Telegraf)
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