Nesreće

DETE (12) PALO SA VISINE DIREKTNO NA GLAVU NA VRAČARU: Hitno prebačeno u Urgentni pa u Tiršovu

Ana Đokić

01. 10. 2026. u 12:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DETE (12) teško je povređeno u utorak u jednom sportskom centru na Vračaru u Beogradu, nakon što je palo sa metalne šipke na koju se prethodno popelo.

ДЕТЕ (12) ПАЛО СА ВИСИНЕ ДИРЕКТНО НА ГЛАВУ НА ВРАЧАРУ: Хитно пребачено у Ургентни па у Тиршову

Foto: Unsplah/YANGHONG YU

Prema nezvaničnim informacijama do kojih su došli beogradski mediji, dete je prilikom pada udarilo glavom direktno o pod.

Ekipa Hitne pomoći odmah je stigla na lice mesta nakon čega je dete hitno prevezeno u Urgentni centar, a lekari su mu konstatovali teške telesne povrede, odnosno prelom baze lobanje.

Nakon ukazane pomoći u Urgentnom centru, dete je prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj, gde je zadržano na daljem lečenju i dijagnostici.

(Telegraf.rs)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZLATA PETROVIĆ MI JE BILA LJUBAVNICA, A SADA JE PRIJATELJICA MOJE SUPRUGE: Poznati Srbin otkrio detalje afere sa folkerkom - Ona je faca

"ZLATA PETROVIĆ MI JE BILA LjUBAVNICA, A SADA JE PRIJATELjICA MOJE SUPRUGE": Poznati Srbin otkrio detalje afere sa folkerkom - "Ona je faca"