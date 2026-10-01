IZGOREO KAMION, U KABINI ZATEČENO UGLJENISANO TELO VOZAČA: Sleteo s puta kod Leskovca - Makedonac nije imao šanse
DRŽAVLjANIN Severne Makedonije M. J. izgubio je život noćas u teškoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu Vranje–Niš, kada je kamion kojim je upravljao sleteo sa puta, prevrnuo se i u potpunosti izgoreo, piše Blic.
Tragedija se dogodila oko 1.50 časova iza ponoći, u blizini mesta Bogojevce i Pečenjevce kod Leskovca. Prema prvim informacijama, vozač teretnog vozila sa prikolicom najverovatnije je usled neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo sa kolovoza.
Dramatična dojava o vatrenom paklu na auto-putu stigla je nadležnim službama svega nekoliko minuta kasnije. Po izlasku na teren, vatrogasno-spasilačke ekipe zatekle su zastrašujući prizor — kamion prevrnut na bok i požar koji je već bio u razbuktaloj fazi.
Iako su vatrogasci brzom intervencijom uspeli da stave požar pod kontrolu, za vozača nije bilo spasa. Tokom detaljne pretrage uglenisane kabine pronađeno je njegovo beživotno telo.
Na mesto ove teške nesreće ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije.
Policijski službenici su obavili uviđaj kako bi se utvrdile sve tačne okolnosti i uzrok koji je doveo do ove tragedije, a istraga je i dalje u toku.
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