POVREĐENO DESET OSOBA: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se 16 saobraćajnih nesreća
NA području Južnobačkog okruga, u utorak, 29. septembra, dogodilo se 16 saobraćajnih nesreća u kojima je deset osoba zadobilo lake telesne povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se 15 saobraćajnih nesreća je deset osoba lakše povređeno.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 29. septembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 381 prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 13 vozača i sedam vozila, a zadržana su dva vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
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